In einem Restaurant an der Strandpromenade von Son Matías, im Südwesten von Mallorca, ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand, der ersten Ermittlungen zufolge in einem der Außengrills des Lokals entstanden war, konnte jedoch Minuten später gelöscht werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, unmittelbar vor dem Abendservice. Das Feuer löste eine Rauchsäule aus, die von mehreren Orten der Gemeinde Calvià aus sichtbar war.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rechtzeitig vor Ort, um noch Schlimmeres zu verhindern. Kurze Zeit später säuberten Mitarbeiter des Restaurants bereits den Bürgersteig, um das Lokal erneut zu eröffnen. Der Betrieb wurde kurze Zeit später wieder aufgenommen. Erst am Mittwoch war in den frühen Morgenstunden in Port d'Andratx eine Bar in der Calle Zorilla völlig ausgebrannt. Verletzte waren bei dem Vorfall nicht zu beklagen. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass der Brand durch einen Defekt an einem Kühlschrank entstand.