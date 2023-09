Der führende chinesische Politiker Li Xi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Parteisekretär der Provinz Guangdong, hat Mallorca am Donnerstag einen Blitzbesuch abgestattet. An Bord eines Regierungs-Airbus' landete Xi mit einem zahlreichen Gefolge kurz nach 14 Uhr auf dem Flughafen Son Sant Joan. Gut vier Stunden beendete Xi seinen Privatbesuch auf der Insel schon wieder. Der chinesische Politiker war am frühen Morgen im knapp 9.000 Kilometer entfernten Peking zu dem Langstreckenflug nach Mallorca aufgebrochen.

Während seines vierstündigen Aufenthalts steuerte Xi mit 73 Männer und Frauen im Gefolge zunächst die Kartause von Valldemossa an. In dem ehemaligen Kloster, in dem vor bald 200 Jahren zeitweise der Komponist Frédéric Chopin und die Schriftstellerin George Sand wohnten, wurde Xi von Bürgermeister Nadal Torres empfangen. Der Lokalpolitiker, der im Juli seine fünfte Amtszeit antrat, ist zugleich der Vorsitzende der Kartause. Das Zusammentreffen der beiden so unterschiedlichen Politiker begann mit dem Austausch von Geschenken: Der hochrangige Gast aus dem Fernen Osten überreichte Nadal ein Set mit chinesischen Porzellantassen, der Mallorquiner übergab Xi einen schweren Bildband über die Kartause.

Valldemossa machte offenbar Eindruck auf den Gast aus China. "Ihr habt ein wunderschönes Dorf", sagte Xi MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge zu Bürgermeister Nadal. Der nutzte das Lob postwendend für ein bisschen Eigenlob. "Es kostet uns auch viele Mühe, es in diesem Zustand zu erhalten." An dem Treffen in der Kartause nahm zudem der deutsche Maler Nils Burwitz teil, der seit Jahrzehnten in dem malerischen Bergdorf residiert. Burwitz ließ es sich nicht nehmen, Xi ein zusätzliches Souvenir aus Valldemossa zu vermachen: Eine Luxusausgabe seiner buchartigen Serie von Aquarellen, Marinas Terraces.

Von Valldemossa fuhr der chinesische Tross zurück nach Palma, zweiter und zugleich letzter Programmpunkt war das Castell de Bellver. Bei dieser Visite wurde auf gegenseitige Geschenke und zeitraubende Höflichkeiten verzichtet. Die Zeit drängte, nach einem raschen Rundgang durch die Festungsanlage machten sich Xi und Anhang bereits wieder auf den Weg zum Flughafen. Dabei erfuhren die Chinesen ganz nebenbei, was es bedeutet, während des Feierabendverkehrs die Stadt in Richtung Llucmajor verlassen zu wollen. Doch der Mallorquiner ist gewöhnlich ein voraussehender Gastgeber, so bereite ein halbes Dutzend Guardia Civilisten auf Motorrädern der Karawane schwarzer Edelkarossen eine Rettungsgasse bis zum Flughafen.