Auf Mallorca ist eine 65-jährige Deutsche nach dem Tod ihres Ehemannes festgenommen worden. Der Frau wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Das geht aus aktuellen Berichten der spanischsprachigen Tageszeitung "Diario de Mallorca" hervor. Der 73-jährige Mann verstarb am vergangenen Samstag in dem Küstenort Can Picafort auf der Calle Almirante Cervera.

Nach ersten Ermittlungen der Guardia Civil soll sie aus noch unerklärten Gründen nicht rechtzeitig den Notarzt verständigt haben. Auch wurden Verletzungen am Körper des Mannes nachgewiesen. Eine erste Obduktion ergab allerdings, dass der 73-Jährige eines natürlichen Todes gestorben war. Er litt lange Zeit an einer schweren Krankheit. Die offizielle Todesursache waren demnach innere Blutungen. Dennoch gab es einige Hinweise, die die Guardia Civil dazu veranlassten, weitere Ermittlungen einzuleiten. So wies der Leichnam des Mannes Schläge am Kopf sowie äußere Wunden auf. Zudem soll die Frau den Mann bewegt und die Wohnung von Blut gereinigt haben. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Deutsche ihrem kranken Mann nur wenig Aufmerksamkeit schenkte und deshalb auch nicht den Notarzt verständigte. Die 65-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun vor der Justiz verantworten.