Polizeibeamte in Palma de Mallorca staunten nicht schlecht, als sie in einem Haus im Viertel Son Roca eine Luke unter einem Sofa entdeckten, die sie direkt über eine kleine Treppe in eine blühende Marihuana-Plantage im Keller führte.

Dort sollen drei Geschwister mit einer Freundin 56 Marihuana-Pflanzen und 36 Stecklinge gepflanzt haben. Zudem wurden in dem Haus 40 Gramm gehacktes Marihuana und etwa 15 Gramm Haschisch gefunden. Die Polizei wurde auf die zwei Männer und zwei Frauen aufmerksam, weil sie immer wieder anonyme Hinweise zu Drogenbesitz und Verkauf der Bande bekommen hatte. Auch auf die im Keller befindliche Plantage wurden die Beamten mehrfach von anonymen Anrufern hingewiesen. Die vier jungen Spanier wurde verhaftet und müssen sich nun vermutlich vor Gericht verantworten.