Auf Mallorca haben deutsche Urlauber wie im vergangenen Jahr eine Müllsammelaktion ins Leben gerufen. Initiiert wurde die Aktion erneut von Miriam Steup und Georg Bentele. Die deutschen Urlauber kommen aus der Nähe von Stuttgart und machen regelmäßig Urlaub auf der Baleareninsel. Im März dieses Jahres hatten die Bundesbürger bereits in Port de Sóller spontan einen Beach Clean-Up organisiert. Dort waren nach einem Sturm kiloweise Müll an die Bucht gespült worden. In diesem Jahr waren sie in Pollença im Einsatz.

Georg Bentele war dieses Mal in Pollença im Einsatz. "Ganze vier Säcke Müll kamen zusammen vom Bereich um den Wanderparkplatz der Cala Bóquer bis zur Bucht. Schade, dass es auf Mallorca kein Pfandsystem auf Aluminiumdosen und PET-Flaschen gibt. Alles Mögliche wird aus den Autos geworfen und die Straßenränder sind teilweise übersät mit Bierdosen und Plastikflaschen. So wird nicht nur die Umwelt verschmutzt, es gehen auch unglaublich viele Rohstoffe und Ressourcen verloren, die man sehr gut recyceln könnte", schreibt Miriam Steup der MM-Redaktion per E-Mail. Vier Säcke Müll kamen bei der Reinigungsaktion zusammen. "In der Cala Bóquer haben uns immer wieder spontan Menschen geholfen Müll zu sammeln. Vor allem Kinder hatten viel Spaß dabei und wollen das demnächst auch mal mit ihren Eltern zum Müllsammeln gehen", erklärt Miriam Steup weiter. Miriam Steup (l.) Georg Bentele (r.) hatten die Müllaktion in Port de Sóller im März spontan ins Leben gerufen. Auch in Deutschland setzten sich die beiden Deutschen aus Bad Dürrheim für den Umweltschutz ein. "Wir sind eine Untergruppe der 'City Cleaners Germany' für den Schwarzwald-Baar-Kreis und sammeln überall Müll, egal ob zu Hause im Schwarzwald, an der Ostseeküste oder auf unserer Lieblingsinsel Mallorca. Wir hoffen einfach, dass wir mit unseren Aktionen die Leute sensibilisieren können."