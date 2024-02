Die auch auf Mallorca vertretene spanische Supermarktkette Mercadona hat bekannt gegeben, drei bei Kunden äußerst beliebte Artikel aus dem Sortiment zu nehmen: Die Hacendado Pistaziencreme, das Körperpflegegel Monoï und das Hühnchen aus der Dose. Der Konzern ersetzt die Produkte durch andere.

Das Unternehmen ist dafür bekannt, bei Kunden geschätzte Waren nach einer gewissen Zeit aus den Regalen zu nehmen. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung unter den Konsumenten, wenn diese aus scheinbar unerklärlichen Gründen verschwinden.



Gutes Beispiel hierfür die Hacendado-Pistaziencreme. Sie fand vielfältig als Brotaufstrich, Snack, Dip oder Füllung Anwendung. Mercadona versicherte nun, statt der Creme mit einer Erdnussbutter eine gute Alternative gefunden zu haben.

Der zweite Kassenschlager, der den Laden verlässt, ist d as Körpergel der Marke Monoï. Duft und Verträglichkeit hätten zu einem festen Platz in den Bädern vieler Haushalte geführt. Der Supermarkt verspricht dafür weiterhin eine große Auswahl an Gelen für verschiedene Hauttypen und Düften anzubieten, um sicherzustellen, dass jeder Kunde nach wie vor sein passendes Produkt finde.

Auch das Verschwinden der Dose mit Hühnchenfleisch könnte Enttäuschung auslösen. Beliebtheit erfuhr es als praktisches Lebensmittel. Denn aus der Konserve konnte damit schnell eine Mahlzeit zubereitet werden. Mercadona biete nun stattdessen gefrorenes Hähnchenschnitzel, die ebenso praktisch und hochwertig sei.