Auf Mallorca bleibt es auch in den kommenden Tagen frühlingshaft. Nach einem Sonntag mit viel Sonnenschein und einem fast wolkenlosen Himmel, setzt sich auch in der nächsten Woche dieser Trend fort. Laut spanischem Wetterdienst Aemet wird dann in einigen Regionen erneut die 20-Grad-Marke geknackt.

Der Montag startet mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis 16 Grad. Nach Angaben des Wetterdienstes werden bis zu neun Sonnenstunden erwartet, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent. Die Mandelbäume stehen derzeit in voller Blüte, wie hier in Selva. Ähnliche Nachrichten Drei Gründe, warum Sie Mallorca im Februar besuchen sollten Mehr ähnliche Nachrichten Doch auch wenn es tagsüber sonnig ist und man den Café con leche schon im T-Shirt trinken kann, empfiehlt es sich in den Abendstunden stets eine Jacke parat zu haben. Denn nach Sonnenuntergang, der derzeit um 18.11 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen auf kühle 6 Grad. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber hingegen auf 17 Grad. Der Dienstag zeigt sich nach aktuellen Prognosen wechselhafter. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, Niederschläge werden aber nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Zur Mitte der Woche wird es aber wieder deutlich sonniger, die Temperaturen steigen leicht an und es können bis zu 20 Grad erreicht werden: Das perfekte Wetter für ein Picknick am Strand oder eine Wanderung entlang der blühenden Mandelbäume. Übrigens: Alles rund um die Mandelblüte erfahrt ihr an diesem Sonntag auf der Firó de la Flor d'Amtler in Son Servera. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet noch bis 14.30 Uhr auf dem Landgut Cases de Ca s'Hereu statt.