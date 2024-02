Im Ferienort Portocolom im Osten von Mallorca haben sich in den vergangenen Monaten zahllose Ringeltauben breitgemacht. Ihre Hinterlassenschaften brachten viele Anwohner laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" auf die Palme, sodass sie eine Bürgerinitiative gründeten. Besonders das Viertel Bassa Nova in Hafennähe ist betroffen.

Die den Anwohnern zufolge lästigen Vögel halten sich vorwiegend auf den dort in großer Zahl befindlichen Kiefern auf. Sie verdrecken mit ihrem Kot nicht nur die Bürgersteige, sondern auch die Häuserfassaden, Fensterläden und Terrassen. Hinzu kommen Autos. Die Hinterlassenschaften seien ausgesprochen aggressiv mit dem Lack, so Mitglieder der Bürgerinitiative.

Die zuständige Gemeinde Felanitx versprach, der Plage bis zum Monatsende Herr zu werden. Man habe das Jagd-Dezernat des Inselrates verständigt. Ziel sei es, die lästigen Vögel so schnell wie möglich und ein für allemal wegzubekommen, so Melanie Mesquida, die im Rathaus von Felanitx für den Hafenort Portocolom zuständig ist.

Portocolom ist im Sommer ein beliebter Urlaubsort. An der Cala Marçal und anderen Buchten befinden sich mehrere Hotels. Das Innere des Dorfes und die Bucht sind ausgesprochen malerisch, mehrere Fischlokale locken Kunden in größerer Zahl an.