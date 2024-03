Mit der MSC World Europa hat am Donnerstag ein schwimmender Angriff auf das schlechte Gewissen auf Mallorca angelegt: In Zeiten, in denen der Kreuzfahrttourismus zunehmend in die Kritik von Umweltschützern gerät, wartet der 333 Meter lange Ozeanriese mit einem nachhaltigen Antrieb auf. Die wuchtigen Schiffsschrauben, so lässt es sich einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" entnehmen, werden ausschließlich mit Flüssiggas angetrieben. Dadurch würden nach Unternehmensangaben bis 99 Prozent weniger Schwefeldioxid und bis zu 85 weniger Stickoxid ausgestoßen werden. Dazu hat die MSC World Europa ihre eigene Abwasseraufbereitungsanlage an Bord.

Die MSC World Europa wurde auf der Werft Chantiers de l'Atlantique im französischen Saint-Nazaire gebaut und lief im Oktober 2022 vom Stapel. Sie ist das erste Schiff der World-Klasse von MSC Cruises und soll schon bald vier nahezu identische Schwesterschiffe an die Seite gestellt bekommen. Dem Hafen von Palma, so die Zeitung, statte das Kreuzfahrtschiff in diesen Tagen seinen ersten Besuch ab. In diesem Frühjahr durchpflügt die MSC World Europa ausschließlich das Mittelmeer. Neben Palma steuert das mit 2.633 Kabinen ausgestattete Schiff die Häfen Marseille, Genua, Civitavecchia, Palermo und Malta an. Ähnliche Nachrichten Neues Ranking: Palma gehört nicht mehr zu den touristisch überlaufendsten Städten in Europa Langeweile dürfte bei den maximal 6.762 Passagieren, um die sich 2.138 Mitarbeiter kümmern, kaum aufkommen. Wer mit Salzwasser auf Kriegsfuß steht, ist vielleicht im größten Aquapark der Flotte gut aufgehoben. Etwas mehr Adrenalin und ein gewisses Wiesn-Feeling verspricht eine Runde Autoscooter. Und dann wäre da noch das Luna Park Studio, ein multifunktionaler Veranstaltungsort mit 300 Sitzplätzen. Die Reederei verspricht "eine Reihe von Kinderclubs und Programme für jede Altersgruppe". Oder man macht sich schlicht zur Aufgabe, die fast zwei Dutzend Decks näher kennenzulernen. Auch der Hunger wird es schwer haben auf der MSC World Europa. In "13 gastronomischen Einrichtungen", wie die Reederei den Ozeanriesen selbst beschreibt, darunter sechs Spezialitätenrestaurants, haben die Passagiere die Qual der Wahl. Anhänger mediterraner Küche zieht es vermutlich in die La Pescaderia, Fleischfans ins Butcher's Cut Steakhouse und Gesundheitsbewusste in die Teppanyaki & Sushi Bar. Darüber hinaus wartet die MSC World Europa mit einer Reihe gestylter Bars auf, in denen man geschniegelten Barkeepern über die Schulter schauen kann. Und die Kabinen? Von denen gibt es stolze 19 verschiedene Kategorien, von schlicht und nach innen gerichtet bis luxuriös ausgestattet und mit Balkon und Meerblick. Die Wahl dürfte hier wohl eher mit Blick auf das Portemonnaie erfolgen. Wobei angesichts der schieren Masse, die das Schiff bereit ist, aufzunehmen, die Preise erstaunlich erschwinglich sind. Eine 7-tägige Kreuzfahrt durchs Mittelmeer gibt es in der Innenkabine ab etwa 800 Euro, wer sich am blauen Meer satt sehen möchte, muss mindestens 1.000 Euro an die Reederei überweisen. Im Preis enthalten sind jeweils Vollverpflegung, Entertainment und Kinderbetreuung.