Der Besitzer eines seit Montag vermissten Hundes lässt nichts unversucht, seinen geliebten Vierbeiner zurückzugewinnen. Nach fünf Tagen vergeblicher Suche nach der fast zehnjährigen Pitbull-Hündin griff Paco am Freitag zu seinem letzten Strohhalm: seine hilfsbereiten Mitbürger. In den sozialen Medien, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", habe er zur Teilnahme an einer Suchaktion an diesem Samstag (25. Mai) aufgerufen.

Nach Zeitungsangaben wurde die schwarz-weiß gefleckte Hündin, die auf den Namen Çai hört, zuletzt am Montag in Sa Pobla gesehen. Dort habe sie der ehemaligen Lebensgefährtin ihres Besitzers einen Besuch auf deren Finca abgestattet. "Meine Ex ging dann kurz ins Haus zurück und danach war Çai wie vom Erdboden verschluckt", sagte ihr Herrchen gegenüber der Zeitung. Zwei Tage später, am Mittwoch, habe sie ein Passant vor einem Supermarkt in Sa Pobla gesehen. Seither gebe es von der Hündin kein Lebenszeichen mehr. Ihr Besitzer beschreibt Çai als "sehr umgänglich" und "ruhig". Im Umgang mit anderen Haustieren habe es bislang keine Probleme gegeben. Zudem sei die Hündin gut abgerichtet und gehorsam. Die Suchaktion am Samstag ist mit zwei Terminen anberaumt: Der erste Suchtrupp soll sich um 9 Uhr in Bewegung setzen, der zweite um 11 Uhr. Treffpunkt ist nach Zeitungsangaben der Parkplatz am Friedhof in Sa Pobla. Teilnehmer sollten "eine Leine, eine Pfeife und ein paar Leckerli" mitbringen.