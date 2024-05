Die Anwohner des Uferboulevards Paseo Marítimo in Palma de Mallorca stoßen sich an Exzessurlaubern, die an der Golondrinas-Mole im Hafen zum Teil entblößt unterwegs sind, ihre Notdurft verrichten und laut sind. Jetzt wurde MM von der Nachbarschaftsvereinigung ein Video zugesendet, auf dem mehrere nur mit Bikinis bekleidete Frauen zu sehen sind, die sich auf der Straße bewegen.

Außer an Stränden ist diese Bekleidung auf Mallorca nicht erlaubt, wie Antonio Ruiz, der Sprecher der Gruppierung, gegenüber MM sagte. "Diese Leute werden in Bussen aus Magaluf herangefahren, hier besteigen sie Party-Katamarane", so der Anwohner weiter. Inzwischen handele es sich um 500 bis 1000 Touristen, die Tag für Tag zur Mole gebracht und von dort wieder abgeholt würden. Ähnliche Nachrichten Tourist läuft mit Unterhose bekleidet auf Edelboulevard von Palma de Mallorca Wenn sie ihr Schiff wieder verlassen, seien die Feriengäste in der Regel sturzbetrunken und würden sich entsprechend zügellos benehmen. "Das Video wurde am vergangenen Samstag aufgenommen", so Antonio Ruiz weiter. Für den anstehenden Sommer befürchte man noch schlimmere Zustände. Die Groß-Katamarane sind in der Regel keine Partyboote. Geworben wird damit, schöne Küstenabschnitte zu besuchen. Die Boote fahren für einige Stunden heraus innerhalb der Bucht von Palma und kehren dann wieder zurück. Zwischendurch dürfen die Fahrgäste ins Wasser springen. Erst vor einigen Tagen hatte ein Foto von einem offenbar ausländischen Urlauber für Schlagzeilen gesorgt, der nur mit einer Unterhose bekleidet über den vornehmen Boulevard Borne und die Avenida Jaume III. in Palma flanierte.