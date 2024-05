Auf der vornehmsten Straße von Palma de Mallorca, dem Boulevard Borne, hat sich ein offenbar ausländischer Tourist nur in einer grünen Unterhose blicken lassen. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag von mehreren Menschen abgelichtet, er schlenderte auch auf der Avenida Jaime III.. Der sich unschicklich benehmende Insel-Gast trug in einer Hand ein Handy und in der anderen eine Einkaufstüte.

Ähnliche Nachrichten Anwohnerverband entsetzt: Urlauberinnen flanieren mit nackten Hintern durch Peguera Auch woanders in Palma wurden in den vergangenen Tagen Ausländer dabei beobachtet, wie sie etwa mit entblößtem Oberkörper unterwegs waren. Dies ist in den Straßen der Balearen-Kapitale ausdrücklich nicht erlaubt. Wer sich so zeigt, läuft Gefahr, ein Bußgeld auferlegt zu bekommen. Die seltsamen Vorkommnisse häufen sich, da die Temperaturen in den vergangenen Tagen stark angestiegen sind. Dennoch gelten fast völlig entblößte Touristen nach wie vor als Rarität im Zentrum von Palma.