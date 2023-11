An diesem Samstagabend sorgten auf Mallorca wieder einmal fliegende Fäuste für ausgelassene Stimmung beim Publikum. In der Veranstaltungsfinca House of Son Amar in Bunyola hat an diesem Wochenende die fünfte Ausgabe des Boxevents Mallorca Fight Night vor ausverkauftem Haus stattgefunden. In mehreren Kämpfen traten in unterschiedlichen Kategorien wie K1 und Muay Thaiboxen Boxer und Boxerinnen aus verschiedenen Ländern gegeneinander an. Gesponsert wurde die Veranstaltung unter anderem von der Vermuteria La Dolores, dem Restaurant My Thai, Taberna, Erix Nutricion und CBD Kong. Zudem unterstützt das Boxevent mit den Einnahmen eine Hilfsorganisation für krebskranke Kinder auf Mallorca.

Initiiert wurde die Veranstaltung vom deutschen Mallorca-Resident und WKU-Europa- und Weltmeister Christian Brorhilker. Obwohl er normalerweise nicht mehr selbst an Wettkämpfen teilnimmt, stand er bei dieser Ausgabe selbst im Ring. Der ehemalige Weltmeister besiegt den aus Griechenland eingeflogenen Boxprofi Giorgos Biniaris in Runde zwei durch technisches K.O. Als Ehrengast war der Weltmeister in der Disziplin K1 Juanito García zu Gast. Dieser kündigte mit Freuden an, im kommenden April nach jahrelanger Pause gegen den K-1 World MAX Champion Andy Souwer aus den Niederlanden auf Mallorca in den Ring zu steigen. Organisator Christian Brorhilker (l.) mit Weltmeister Juanito García im Ring. Unter seiner eigenen Marke „Mallorca Fight Night” organisiert Brorhilker mittlerweile Wettkämpfe und Events rund ums Boxen. Sein Hauptziel ist es dabei den Kampfsport salonfähig zu machen und vor allem junge Sportler zu unterstützen. Als Christian Brorhilker acht Jahre alt war, wanderten seine Eltern nach Mallorca aus, mittlerweile leben sie wieder in Deutschland. Der Sportler ist der Insel hingegen treu geblieben. Im Alter von 14 Jahren entdeckte der Göttinger Boxen, Kickboxen und die koreanische Kampfkunst Taekwondo für sich. „Aus diesem Hobby wurde eine große Leidenschaft.” Im Jahr 2012 rief Brorhilker die Marke „Mallorca Fight Night” ins Leben. Seither organisierte er rund 30 Sportevents auf der Insel. „Mit diesen Events schaffen wir es, ein größeres Publikum anzusprechen und den Sport auf Mallorca populärer zu machen”, so Brorhilker. Denn: Kickboxen und dergleichen hat immer noch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen. „Viele verbinden Boxen mit Brutalität und Rotlichtmilieu. Diese Vorurteile halten sich immer noch hartnäckig und dem wollen wir entgegenwirken.” Zu den wichtigsten Begegnungen an diesem Samstagabend zählte unter anderem der Kampf der von Farah El Bousairi "La Reina Mora". Sie besiegte ihre Gegnerin aus Valencia nach vier Runden im Ring. Sie ist die einzige Kämpferin mit einer Profi-Lizenz auf den Balearen, sprich, sie bekommt nach einem Sieg ein Preisgeld aufs Konto überwiesen. Bousairi trainiert mindestens zwei Stunden pro Tag in Palmas Motorcity Boxing Club. Neben den verschiedenen Schlag- und Deckungstechniken müssen auch die Arbeit mit den Füßen und Bewegungsabläufe immer wieder einstudiert werden. „Dazu kommen Ausdauer- und Krafttraining”, sagt Bousairi, die den Spaß am Boxen von ihrem marokkanischen Vater erbte, der selbst viele Jahre lang als Profi in den Ring gestiegen ist. Weitere spektakuläre Fights waren unter anderem die Begegnungen von Javier Galvéz gegen den argentinischen Boxprofi Facu Torres in der Kategorie K1, den der Südamerikaner für sich entschied, sowie das Duell zwischen dem Bulgaren Simeon Nakovki und Alex Gonzaléz. Letzterer konnte den Fight nach einer Verletzung seines Gegenübers für sich entscheiden. Die Mallorca Fight Night ist jedoch keine reine Sportveranstaltung. Das zahlende Publikum wird auch mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm aus Showkämpfen, Musik- und Laseranimationen nach Son Amar gelockt. Verschiedene Ess- und Getränkestände sollen das Event somit zu einer glamourösen Box-Party nach amerikanischem Vorbild machen. Wer sich selbst einmal ein Bild vom größten Boxevent der Baleareninsel machen will, der hat dazu wieder im März die Gelegenheit. Dann wird die 6. Mallorca Fight Night erneut in Son Amar ausgetragen.