Das internationale Sportevent TUI Palma Marathon Mallorca findet am 20. Oktober statt. Der Ferienanbieter TUI Smile bietet hierfür individuell anpassbaren Paketoptionen, einschließlich Flügen, Unterkünften und Transfers an. Die Anmeldung zum Lauf ist ab sofort online auf TUI.com, über die myTUI-App und in allen Reisebüros über TUI experiences ab 35 Euro buchbar.

„Wir nutzen unser einzigartiges integriertes Reiseangebot und unsere starken Partnerschaften, um den TUI Palma Marathon Mallorca zu einem großen Erfolg zu machen. Mallorca ist auch 2024 das beliebteste Reiseziel. Mit dem Sponsoring unterstreicht TUI ihr großes Engagement auf der Baleareninsel“, sagt Doreen Schwebe, Leiterin TUI Produktmanagement Sun & Beach Mittelstrecke. Sie fügt hinzu, dass sie davon ausgehe, dass sich im Oktober Tausende von Gästen und Kollegen in Palma an diesem Sportevent für die ganze Familie teilnehmen werden. TUI hat als neuer Titelsponsor und exklusiver Vertriebspartner des TUI Palma Marathon Mallorca eine Vereinbarung für die Jahre 2024, 2025 und 2026 getroffen. In diesem Jahr führt die 42 km lange Marathon-Strecke am Paseo Marítimo in Palma vorbei bis ins Stadtzentrum, wobei die Teilnehmenden an wichtigen architektonischen Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale, La Llotja und Es Baluard vorbeikommen. Buchbar ist das Event als Voll- oder Halbmarathon beziehungsweise als 9-km-Lauf, inklusive einer ganzen Reihe von Aktivitäten, wie Frühstückslauf, Ausstellung und Pasta-Party. Eine Woche im 4-Sterne-Hotel RIU Festival kostet ab 712 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension und TUI fly-Flug. Weitere Infos unter www.tuigroup.com.