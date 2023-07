Das Klischee von Mallorca als Insel der Schönen und Reichen gewinnt zunehmend an Bedeutung, wie die jüngsten Prognosen des regionalen Gastronomieverbandes zeigen. In einem Interview mit der spanischen Schwesterzeitung "Ultima Hora" erklärte der Präsident des Verbandes, Alfonso Robledo, dass die Insel in diesem Jahr zu einem der beliebtesten Reiseziele in Europa für exklusive und luxuriöse Privatveranstaltungen wie Hochzeiten, Jubiläumsfeiern und Firmenincentives werde. Laut Robledo liegen die durchschnittlichen Kosten solcher Veranstaltungen bei bis zu 200.000 Euro.

Diese Art von Event-Tourismus entwickelt sich zu einer wichtigen Einnahmequelle für Restaurants, Catering-Unternehmen, Weingüter und Unternehmen, die sich auf die Organisation glamouröser Hochzeiten und exklusiver Feiern spezialisiert haben. Beliebte Veranstaltungsorte sind luxuriöse Boutique-Hotels in Palma sowie Fünf-Sterne-Hotels auf der gesamten Insel und ländliche Anwesen. Die genauen Kosten hängen von der Auswahl des Caterings, der Getränke und der Dekoration ab. Besonders Unternehmen und Wedding Planner aus den USA, der Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Skandinavien sind die Hauptauftraggeber. Hochzeiten beinhalten oft teure Sonderwünsche wie die Anreise von Musikgruppen aus dem Ausland oder spezielle florale Dekorationen, was die Ausgaben erheblich erhöht. Die Gäste reisen oft mit Privatjets an und übernachten in luxuriösen Unterkünften. Laut Robledo haben solche Veranstaltungen einen positiven wirtschaftlichen Einfluss auf die Gastronomie, die lokale Landwirtschaft und die Weingüter. Mallorca hat sich zu einem internationalen Referenzpunkt für hochwertige Privatveranstaltungen entwickelt, und die Ausgaben auf der Insel könnten laut Robledo bis zum Ende des Jahres 300 Millionen Euro überschreiten.