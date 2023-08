Die Gemeindeverwaltung von Alcúdia wird die Zufahrt zum Parkplatz am Strand von Alcanada an den Wochenenden verstärkt kontrollieren. Grund dafür war das hohe Verkehrsaufkommen im vergangenen Sommermonat Juli. Sobald die 100 vorhandene Parkplätze belegt sind, soll die Zufahrt in Richtung Alcanada mithilfe eines Zauns komplett gesperrt werden. Dann müssen die Fahrzeuge einen Umweg über die Straßen der Urbanisation machen, um einen Parkplatz suchen.

Ähnliche Nachrichten Strand-Karte für Mallorca-Urlauber: So sehen es die Einheimischen Mehr ähnliche Nachrichten "Wir haben diese Maßnahme bereits an den Wochenenden im August eingeführt, da es im Juli zu teils kilometerlangen Staus und vollen Straßen kam", erklärte die Bürgermeisterin von Alcúdia, Fina Linares gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Zu den Problemen, die durch das Übermaß an parkenden Autos auf der Straße verursacht werden, gehören auch das schlechte Durchkommen der Buslinie 323, die Port d'Alcúdia mit Alcanada verbindet. Die neue Regelung soll zudem dafür sorgen, dass im medizinischen Notfall Rettungsfahrzeuge besser passieren können. Die Küste von Alcanada ist sowohl bei Einheimischen als auch Urlaubern sehr beliebt, da es sich um einen Naturstrand ohne touristische Dienstleistungen handelt, der zudem mit Pinien bewachsen ist und somit auch im Hochsommer Schatten spendet. Dort direkt am Meer befindet sich auch der Golfplatz Club de Golf Alcanada.