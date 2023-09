Am 1. September war es soweit: Die mallorquinische Firma OK Group, die sich hauptsächlich auf Mietwagen spezialisiert, hat ihr erstes Hotel namens Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel im Stadtteil Cala Major auf Mallorca geöffnet. Das Besondere daran: Vom 4-Sterne-Hotel kann man auf den Königspalast und die Bucht von Palma blicken. Das Hotel gehört dem Partnerunternehmen OK Properties Socimi und wird von der Súmmum Hotel Group verwaltet, hinter der die Unternehmerdynastie Vich steht.

"Petit" steht übrigens zu Recht im Namen: Denn das Hotel zählt gerade mal 16 Zimmer, von denen zehn Juniorsuiten sind. Im MM-Gespräch sagte eine Mitarbeiterin, dass das dazu dienen soll "dem Kunden einen noch besseren Service zu bieten". Die Innenausstattung wird in der Pressemitteilung als "elegant, sophisticated und mit mediterranem Spirit" bezeichnet. Den absoluten Luxus bekommt man in der "Belle Suite mit Terrasse" geboten: Hier gibt es neben einer großen möblierten Terrasse auch eine voll ausgestattete Küche. Das Kingsize-Bett sorgt für weiteren maximalen Komfort. Im September kann man noch unter der Woche Nächte für dieses Zimmer buchen, die Wochenenden sind bereits so gut wie ausverkauft. Eine Nacht in der Belle Suite kostet im September 277 Euro pro Nacht, alle anderen Doppelzimmer kosten um die 150 bis 200 Euro pro Nacht. Der Stil der Zimmer sei aber überall gleich, so die Mitarbeiterin, die sich auf das mediterrane Flair des Hotels bezieht. Das hauseigene Restaurant, das sich im Erdgeschoss befindet, steht Besuchern offen und leuchtet in den Farben grün. Auf der Homepage des Hotels heißt es, dass das Restaurant auch den "anspruchsvollsten Gaumen begeistern kann". Das Essen ist eine Fusin aus asiatischen und südamerikanischen Speisen, wobei die mediterrane Küche auch nicht zu kurz kommt. Noch sei das Restaurant allerdings geschlossen. Los geht es damit erst gegen Ende September, ein genaues Datum sei dafür noch nicht bekannt. Gäste können sich ebenfalls über eine Dachterrasse mit Rooftop-Bar freuen: Dort erwartet sie ein kleiner, 60cm tiefer Pool und eine atemberaubende Aussicht, von der man die Cala Major, die Bucht von Palma sowie die Gärten des Marivent-Palastes sehen kann. Ob auch Nicht-Hotelgäste auf die Dachterrasse des Hotels dürfen, sei noch unklar.