Noch ist es eine Baustelle, aber bereits im Juni des kommenden Jahres wird das luxuriöse Four Seasons Hotel Formentor seine Türen für vermögende Gäste öffnen, die ihren Urlaub auf Mallorca in edler Umgebung und mit viel Luxus verbringen möchten. Das Mallorca Magazin konnte jetzt einen ersten Blick in eine der Suiten des Hotels werfen, wie auf dem Video zu sehen ist. Beim Formentor-Hotel wird es sich um das zweite Haus der Four-Seasons-Kette in Spanien handeln, das andere befindet sich an der Plaza de Canalejas in Madrid. Und: Das Four Seasons Mallorca wird Spaniens teuerstes Hotel sein!

Das alte Formentor-Hotel war einst von dem Deutsch-Argentinier Adán Diehl errichtet worden. Es war jahrzehntelang das erste Haus am Platz auf der Insel. Prominente wie der Schauspieler Peter Ustinov, Bundeskanzler Helmut Schmidt oder der britische Weltkriegs-Premier Winston Churchill hielten sich dort zum Teil wiederholt auf. Das Hotel gehörte eine lange Zeit dem spanischen Barceló-Konzern, es wurden dort immer wieder Veranstaltungen abgehalten. Die Four-Seasons-Kette hatte es dann komplett niederreißen und neu aufbauen lassen, was zwischenzeitlich zu Spannungen mit Umweltverbänden und der Gemeinde Pollença führte. Auch deshalb sollen einstige Fassadenteile detailgetrei nachgebaut und der architektonische Eindruck des alten Hotels weitgehend erhalten bleiben. Der Blick von der Bucht aus auf das Hotel wird sehr ähnlich wie vorher sein, da das neue Projekt die Außenfassaden des Komplexes originalgetreu rekonstruiert. Der Innenraum hingegen wird völlig neu aufgeteilt, sodass sowohl die Gemeinschaftsbereiche als auch die Suiten alle Meerblick haben werden. "Wir wollten ein Gleichgewicht zwischen Erbe und Moderne schaffen und das Hotel wieder auf die internationale Luxuskarte setzen", so Vertreter der Betreibergruppe auf Mallorca. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ultima Hora (@uhmallorca) Generell hat das neue Four Seasons Formentor Mallorca eine geringere Fläche als die ursprünglichen Gebäude insgesamt, nämlich 18.600 Quadratmeter statt 21.000 sowie 108 Suiten statt seinerzeit 148 Zimmer. Die Verringerung der Fläche ist im Wesentlichen auf den Abriss mehrerer Gebäude zurückzuführen, die in dem Gebiet jahrzehntelang gebaut worden waren und nicht mehr genutzt wurden. Der Tourismusdezernent des Inselrats, José Marcial Rodríguez, dankte am Dienstag sowohl der Eigentümergruppe Emin Capital als auch den zukünftigen Betreibern von Four Seasons für ihr Engagement für Mallorca als Luxusreiseziel. Man werde sich vonseiten der Politik weiterhin für noch mehr Direktflüge von den USA nach Mallorca einzusetzen. Rodríguez nannte das Projekt Formentor ein Beispiel für den Tourismus, den seine Behörde für Mallorca anstrebe. Nämlich: "Mehr Klasse, weniger Masse."