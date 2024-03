Der Küstenbereich der Urlaubersiedlung Cala d'Or im Südosten von Mallorca wird bald mit viel Geld aufgehübscht. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Sonntag nimmt die zuständige Gemeinde Santanyí dafür zwei Millionen Euro in die Hand. Diese kommen aus einem EU-Topf namens Next Generation.

Laut dem Tourismusdezernenten Rafel Batle ist vorgesehen, die drei Straßen Ravells, Espardell und Punta Grossa auf Vordermann zu bringen. Hinzu kommt ein Teil des Carrer Benvinguts. Der gesamte Bereich soll fußgängerfreundlich umgestaltet werden. An der Cala Gran werden ebenfalls Arbeiten am Drainage-System ausgeführt.

Die Gebäude von Cala d'Or – alte wie neue – sind fast ausnahmslos in Weiß gehalten. Es gibt dort mehrere Hotels, die vor allem von englischsprachigen Urlaubern besucht werden. Neben der Cala Gran finden sich in Cala d'Or noch weitere Buchten wie die malerische Cala Petita, an welcher sich ein ansprechendes Café-Restaurant befindet.

Cala d’Or ist so gediegen-edel wie etwa Port de Pollença am ansehnlichen Albercutx-Strand im Norden der Insel, wo ebenfalls ansehnliche alte Villen unter hohen schattigen Bäumen bewundert werden können und auf dessen Sand im Sommer vornehme Engländer nachmittags Tee trinken. Der Ort lässt in vielen Straßen die Stille nachempfinden, für die Mallorca vor dem lauten Tourismusboom gerühmt worden war.