Denken Sie bei einem Urlaub auf Mallorca automatisch an Hitze, Strand und Meer? Dann wird es Zeit, jetzt die beste Seite der Insel kennenzulernen! Was die meisten nicht wissen: Der Monat März ist der perfekte Zeitpunkt für eine Reise auf das Eiland! Denn der Frühling zeigt sich hier von seiner besten Seite: fast jeden Tag Sonne, angenehme Temperaturen, die alles möglich machen, wofür es im Sommer viel zu heiß ist. Dazu Blütenmeere, und Schafe, die über saftig grüne Landschaften laufen. Auch das Meeresrauschen ist ohne Menschenansammlungen an den Stränden viel besser zu genießen. Die Insel sprüht vor Leben im Freien.

Kleines Buchten-Hopping: Strandbesuche sind gerade im März eine tolle Idee. Ist im Sommer alles überlaufen, sodass Sie sich ein Plätzchen für das Handtuch erkämpfen müssen und es so heiß ist, dass außer einem erfrischenden Bad im Meer nichts infrage kommt, stehen Ihnen im Frühling alle Türe zum Paradies offen: Nutzen Sie zum Beispiel die Chance, auf einen Schlag drei nahegelegene Calas zu erkunden. Besonders beliebt ist dafür die Drei-Finger-Bucht Portals Vells in Calvià. Starten Sie an der Cala Portals Vells, des größten und beliebtesten Strandes. Der zu dieser Jahreszeit unbelegte Parkplatz ist nur wenige Meter vom paradiesischen Strand entfernt. Gehen Sie rechts, gelangen Sie über einen Weg entlang der Felsen an die Playa dels Reis. Für einige Felsen benötigen Sie Trittsicherheit und am besten gutes Schuhwerk. Am Ende des Pfades erwartet Sie dann dieser zweite kleine Strand, an dem Sie das türkisblaue Meer und die Umgebung in Augenschein nehmen können. Gehen Sie hingegen an der Cala Portals Vells nach links, können Sie eine kleine Tour an Höhlen vorbei machen. Bei einem schönen Blick über die verschiedenen Blautöne des Meeres gelangen Sie zur dritten Bucht, der Cala des Mago. Im Sommer handelt es sich um einen Nacktbadestrand.

Shopping in Palma: Im Sommer eher mühsam ist eine ausgiebige Einkaufstour in der Inselhauptstadt. Im Frühling haben Sie jedoch freie Bahn zu allen schicken Boutiquen und angesagten Kleidungsgeschäften in Palma. Schlendern Sie gemütlich über die mit Alleebäumen gesäumte Flaniermeile, den Paseo del Borne, durch das Herz der Hauptstadt. Hier finden Sie allerhand Luxusboutiquen. Oder vielleicht einen Kaffee mitten im mallorquinischen Leben? Im März können Sie tagsüber auf den Terrassen der Cafés ein Stück Inselfeeling erleben. Machen Sie auch einen Abstecher in die kleinen Gässchen.

Brunchen auf Dachterrassen mit Meeresblick: Das klappt natürlich auch super im Sommer, allerdings brennt die Sonne so stark auf die Dächer, dass Sie das Frühstück und den Ausblick schwer genießen können. Im Frühling herrscht also wieder die perfekte Zeit, um ausgiebig eine Tostada mit Ausblick zu genießen. Versuchen Sie das geröstete Brot mit zerriebener Tomate und Knoblauch und dazu einen Cortado, einen Espresso-Macchiato, den die Spanier lieben. Beliebte Adressen mit ausgiebigem Angebot und Blick auf die Bucht von Palma sind das Hotel Nixe Palace an der Cala Major, in dem schon Grace Kelly einen tollen Aufenthalt erlebte. Oder das Hotel Es Príncep, wo Sie zusätzlich einen die Augen über die Dächer und Gässchen der Inselhauptstadt schweifen lassen können.