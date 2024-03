Die Strände von Palma de Mallorca bekommen neue Wachtürme. Diese sind zwischen zwei und zweieinhalb Meter hoch, stehen auf einem Holzsockel, sind geschlossen, schützen die Rettungsschwimmer vor Witterungseinflüssen und Sonneneinstrahlung und sind knallgelb gehalten, um sie besser sichtbar zu machen. Darüber hinaus verfügen alle Türme über einen Raum, in dem die Rettungsschwimmer sich umziehen und ihre Ausrüstung lagern können. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor.

Alle Wachtürme sollen am kommenden Ostersamstag fertig sein, wenn inoffziell die Saison beginnt. Insgesamt sind es 16 an der Zahl: Acht an der Playa de Palma, zwei in Cala Major, zwei am Stadtstrand Can Pere Antoni, zwei in Ciutat Jardí und einer in Cala Estància. Es sei darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr zwei Türme an Stellen hinzugekommen sind, an denen bisher keine standen; einer in Platja de Palma, und einer in Ciutat Jardí.

Der neue Anblick an Palmas Stränden ist das Ergebnis einer Ausschreibung, die die Stadtverwaltung im August 2023 für die Türmchen durchführte, die wiederum durch den Streik der Rettungsschwimmer im selben Jahr motiviert war, die Verbeserungen in ihrer Arbeit und Bezahlung forderten. Später wurde ein Tarifvertrag unterzeichnet und die Ausschreibungsunterlagen sahen die Renovierung der Türme für Anfang 2024 vor.