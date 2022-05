Specsavers mit neuer Kampagne "Kein Kind ohne Brille"

Specsavers Ópticas in Santa Ponça ist entschlossen, seine Gemeinde in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, und hat zum Beispiel während der Pandemie Lebensmittel für Tafeln gesammelt. Das Unternehmen ist sich aber auch bewusst, dass sich viele Familien in finanzieller Not die Brillen für ihre Kinder nicht leisten können. Deshalb hat Specsavers die Kampagne "Kein Kind ohne Brille" ins Leben gerufen und die örtliche Schule CEIP Son Ferrer ausgewählt, um zusammenzuarbeiten.

Spcsavers bietet kostenlose Augenuntersuchungen und Brillen für Kinder aus Familien an, die über wenige wirtschaftlichen Mittel verfügen. Auf diese Weise müssen diese Kinder nicht mehr mit ihren Sehproblemen kämpfen und können ihr volles Potenzial entfalten. Eltern von Kindern, die am CEIP Son Ferrer eingeschrieben sind, und sich keine Brille für ihre Kinder leisten können, wurden eingeladen, sich für das Programm anzumelden. Martin Blake, Direktor von Specsavers Opticas, erklärt: Eine gute Sehkraft ist für die schulischen Leistungen von Kindern unerlässlich, und wir möchten nicht, dass ein Kind zurückgehalten wird oder Probleme beim Lernen hat, weil seine Eltern sich nicht die nötige Brille leisten können. Deshalb starten wir diese Kampagne zusammen mit dem CEIP Son Ferrer. Wir hoffen, dass dies auch Eltern und Kinder ermutigt, ihre Augen regelmäßig untersuchen zu lassen, um herauszufinden, ob sie gut sehen und gesund sind. Dies ist die jüngste in einer Reihe von Initiativen, an denen sich das Optikergeschäft beteiligt hat, darunter die Spende von fünf Brillen pro Monat für ein ganzes Jahr an diejenigen, die sie über den Sozialdienst des Rathauses anfordern. Specsavers ist auch offizielle Ausgabestelle für die Santa Ponça Food Bank und ermutigt die Menschen, keine Plastikflaschen mehr zu benutzen, indem sie alle in der Gegend einladen, ihre wiederverwendbaren Flaschen mit gefiltertem Wasser im Optikergeschäft aufzufüllen. Das Optikergeschäft befindet sich in der Avinguda Rei Jaume I, 117, Hausnummer 14 und 15, in Santa Ponça. Vollständige Augenuntersuchungen sind kostenlos und Kindern ab 6 Jahren wird empfohlen, sich jedes Jahr untersuchen zu lassen. Rufen Sie den Optiker unter 871 964 331 an, um Ihre Augenuntersuchung zu buchen oder bestellen Sie online unter www.specsavers.es.