Das ungeahnte kulinarische Juwel

PR-Bericht

Eins der besten Restaurants von Mallorca befindet sich an einem Ort, an dem man es nicht vermuten würde. Auf dem Dach des Einkaufszentrums Son Moix in Palma, unmittelbar in der Nähe des Stadions, liegt das Schwaiger Xino’s. Das Restaurant unter der Leitung von Cristina Pérez und Gerhard Schwaiger ist bekannt für sein großartiges gastronomisches Angebot. Mit einer detailliert gestalteten Speisekarte und Gerichten, die unseren renommierten Küchenchef seit Jahrzehnten zu einem der bekanntesten der internationalen Szene machen.

Basisingredienzen erster Qualität, von den besten lokalen Lieferanten, die vom Küchenteam in wahre Geschmackserlebnisse umgewandelt werden. Explosion von Aromen, Texturen oder Farben, die uns nicht bewusst sind, bis wir sie ausprobiert haben.



Versteckte Idylle: Hier lässt es sich wunderbar speisen. Foto: Schwaiger

Dieses kulinarischen Angebot ergänzt Schwaiger mit einem großen Sortiment erlesener, hochwertiger nationaler und internationaler Weine, Cavas und Champagner. All dies in einer einzigartigen Umgebung, in der Sie die Skyline von Palma von einer der exklusivsten Terrassen aus sehen können. Dort befindet sich auch ein geräumiger Innenraum, der mit einer Kunstausstellung detailliert dekoriert ist und über einen privaten Bereich für Veranstaltungen verfügt.

Das Schwaiger Xino’s bietet ein sehr persönliches Menü mit Neuinterpretationen von Küchenchef Schwaiger mit mediterraner Essenz. Das Team unter der Führung von Küchenchef Stefan Brunner verfolgt dabei die Philosophie, ausschließlich die besten lokalen Produkten zu verwenden, für Gerichte voller Tradition und Innovation. Das Spitzenrestaurant verfügt über mehrere Räume im Dachgeschoss zum tafeln. Eine fantastische Terrasse mit Blick auf die Serra de Tramuntana, ein privater Ort, an dem Sie persönliche Feste oder Ereignisse feiern können. Eine heimelige Umgebung, die das Essen gleich doppelt so gut schmecken lässt.

Kontakt

Tel: 971-66 68 19

Centro Comercial Son Moix, Camí de la Vileta, 39, 07011 Palma, Balearic Islands

www.schwaiger.es