Regierung erlaubt weitere Corona-Lockerungen auf Mallorca

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat die ab Sonntag geltenden Restriktionen präzisiert. Anders als von Lokalmedien ursprünglich berichtet, dürfen Restaurants ihre Innenräume bis 18 Uhr öffnen und nicht nur mittags, wie Tourismusminister Iago negueruela am Donnerstagabend ausführte. Wirte, die nicht über eine Terrasse verfügen, dürfen den Innenbereich mit einer Aulastung von 50 Prozent belegen, die anderen mit 30 Prozent.

Da die Ausgangssperre erst um 0 Uhr beginnt, dürfen die Terrassen dem neuen Regelwerk zufolge bis 23 Uhr zugänglich bleiben. Dort darf die Auslastung weiterhin 100 Prozent betragen, und das bei höchstens 250 Menschen. An einem Tisch sind höchstens vier Personen erlaubt.

Auch in anderen Bereichen gibt es Lockerungen: Die Auslastung für Läden und größere Einkaufszentren wird auf 100 Prozent erhöht. Was die Wochenmärkte anbelangt, so dürfen ab Sonntag wieder so viele Stände wie vor der Corona-Pandemie aufgestellt werden.

Auch im Sport gibt es Erleichterungen: Bei Tanzkursen dürfen jetzt 20 statt 15 Personen mitmachen. Die gleiche Zahl gilt für Fitnessclubs. Bei Sport in Innenräumen muss die Maske jederzeit getragen werden. Bei Turnieren in Hallen gilt jetzt eine Auslastung von 30 Prozent, draußen liegt sie bei 50 Prozent.

in Kinos und Theatern gilt ab Sonntag eine Auslastung von zwei Dritteln. An Beerdigungen und Hochzeitsfeiern dürfen ab sonntag 50 statt 20 Personen teilnehmen.