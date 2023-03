Der große Gatsby steht für eine Ära des Wohlstands, der Partys und der Exzesse, die sein Autor F. Scott Fitzgerald in diesem großen Roman, einem literarischen Klassiker, wieder aufleben ließ. Eine Geschichte, in der das Design durch Art Deco zum Protagonisten wird. Kunst und Eleganz zeichnen diesen Stil aus, der ein Trend in der Innenarchitektur ist. Ein Stil, der Absolut Home dazu inspiriert, wie der Große Gatsby etwas Neues, Außergewöhnliches, Schönes, Einfaches, aber Elegantes, reine Kunst zu schaffen.

Vondom, Qeeboo, Bornéus, Cattelan Italia und Talenti

Absolut Home ist ein Synonym für Designermöbel auf Mallorca. Sie sind die Mitbegründer des Mallorca Design District im Industriegebiet Son Bugadelles in Calvià. Hier findet man attraktive Möbel für das Esszimmer, den Garten und die Terrasse, das Schlafzimmer und den Eingangsbereich des Hauses. Mit Top-Marken wie Vondom, Qeeboo, Bornéus, Cattelan Italia und Talenti ist Absolut Home ein klarer Vertreter von Luxus und Vornehmheit im Dienste der Innenarchitektur und Dekoration.

Kunst und Eleganz, ein Trend im Innendesign

Absolut Home freut sich darauf, elegante, schlichte Wohnungen zu schaffen, in denen Kunst und Raffinesse der gemeinsame Nenner einer breiten Palette von Produkten sind, die eine maßgeschneiderte Lösung für alle Bedürfnisse und Vorlieben bieten. Designersofas der renommiertesten italienischen Marken, stilvolle Holztische aus eigener Produktion und exklusive Einrichtungsgegenstände für Ihr Zuhause finden sich unter den Ausstellungsstücken.

Unter den Top-Marken von Absolut Home sind Cattelan Italia, ein Symbol für hochwertige Materialien, die Liebe zum Detail, den italienischen Geschmack und die Funktionalität, die in den Kreationen zu 100 Prozent "Made in Italy" zum Ausdruck kommen.

Talenti stellt auch anspruchsvolle und funktionelle Outdoor-Möbel her, die von international bekannten Designern entworfen werden. Das Unternehmen setzt auf Innovation, erkennt neue Trends und konzentriert sich auf das Design, um die unterschiedlichen Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die sich für seine Stühle, Tische und Einrichtungsgegenstände entscheiden. Forschung und Experimentieren sind die Schlüssel, die Talenti dazu bringen, immer neue Lösungen zu entwickeln, um die Stabilität und den Komfort der exklusiven Produkte zu verbessern.

Inspirationsquelle von Bornéus und Qeeboo

Bornéus reist um die Welt und lässt sich von fernen, exotischen und natürlichen Reisezielen inspirieren, um einzigartige und handgefertigte Stücke zu kreieren, die uns an diese Orte der üppigen und lebendigen Natur entführen. Außergewöhnliche Stücke, die eine Geschichte erzählen, handgefertigt von Kunsthandwerkern aus Indonesien oder Südafrika, und die ohne Zweifel eine Rückkehr zu den Ursprüngen sind.



Qeeboo ist eine italienische Designmarke, die Sie auf spannende Weise in Welten entführt, in denen Sie sich frei fühlen, um Ihre kreative Seite wiederzuentdecken. Sie erzählt Geschichten, die Ihren alltäglichen Räumen eine neue Bedeutung verleihen.

Mit einem Hauch von Pop, Zauber und Kultur bringen die Kreationen von Qeeboo Originalität in die Wohnung, Überraschung und Seele. Sie wecken Emotionen, Vorstellungskraft und Kreativität und verbinden Realität mit Fantasie. Die ikonischen Objekte von Qeeboo sorgen für einen überraschenden und unerwarteten Effekt und vermitteln Geschichten, die Sie und die Welt berühren. Alle Produkte sind so konzipiert, dass sie vielseitig einsetzbar sind und sich an ein breites Publikum richten. Die 2,65 Meter hohe Giraffe in Love oder der Kong XL mit seinem schwenkbaren Arm sind einzigartige, originelle und sorgfältig entwickelte Objekte, die sich an ein breites Publikum richten und für jeden Geldbeutel geeignet sind. Das ist Absolut Home: Luxus, Kunst und elegantes Innendesign.

https://absoluthome.es/