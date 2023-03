Das Ziel der Bed's Shops ist es, dass die Kunden das für sie am besten geeignete Bett kennenlernen, ausprobieren, vergleichen und auswählen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die Bedeutung einer guten, auf unsere Bedürfnisse abgestimmten Erholung für unsere Gesundheit, unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden im Alltag.

In seinem Filialnetz, von denen sich zehn auf den Balearen befinden und die über eine Ausstellungsfläche von fast 4000 Quadratmetern verfügen, finden Sie die Berater, die Ihnen helfen, die für Sie passende Ausstattung zu finden. Sie können sich über die verschiedenen Technologien, die Vorteile und die Eigenschaften aller ausgestellten Möbelstücke informieren, die eine breite Palette von Preisen für jeden Geldbeutel bieten. Sich gut zu erholen, ist die beste Investition, die wir tätigen können.

Tiendas Bed's hat sich seit mehr als 35 Jahren zur führenden nationalen Handelskette in Spanien mit fast 200 Geschäften entwickelt. Tausende von zufriedenen Kunden in diesen 35 Jahren sind die beste Garantie für den Geschäftserfolg. Die Berater werden so geschult, dass sie Ihnen bei der Auswahl Ihrer Schlafausrüstung helfen können. Die besten Marken der Welt vertrauen den Geschäften von Bed's, um ihre Produkte auf den Balearen zu vermarkten. Pikolin, Bultex, Lattoflex, Pardo, Dunlopillo, Tempur, Treca, Sealy, etc... wurden ausgewählt, weil sie Spezialisten für verschiedene Produkte sind, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden die beste Auswahl an Möglichkeiten zu bieten, sich gut zu erholen.

Diese Zuversicht und die ständige Weiterentwicklung neuer Produkte ermöglichen es Bed’s, ihren Kunden die weltweit beste Kollektion von Schlafsystemen anzubieten. Federkernmatratzen, technische Schaumstoffe, viskoelastische Schaumstoffe der neuesten Generation, Naturlatex und einige Hybridprodukte, die das Beste aus diesen Materialien kombinieren. Handgefertigte Matratzen aus natürlichen Materialien wie Wolle, Baumwolle, Seide, Kaschmir usw. finden Sie in den Geschäften von Bed’s auf den Balearen.

Zusätzlich zu den Matratzen bietet Bed's wesentliche Zusatzartikel für eine bessere Liegequalität an: Laken, Bettbezüge, Füllungen für die Bettdecken, Decken, Protektoren und Kissen aus den besten Materialien, die sich Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Wohnung anpassen. Zudem gibt es auch eine Kollektion von Holzbetten oder Polsterbetten, um Ihr Schlafzimmer zu "kleiden" und ihm die Wärme und Dekoration zu verleihen, die Ihrem Geschmack entspricht, denn eine gute Dekoration ist auch eine Form der Ruhe und Entspannung.

In den Geschäften auf Menorca in Mahon und Ciutadella und auf Mallorca in Inca und Manacor können Sie auch Sessel und Sofas von Stressless in einer breiten Palette von Modellen finden und ausprobieren, um sich tagsüber zu entspannen und Ihrem Zuhause einen exklusiven Touch zu verleihen. Um die Professionalität in der Kunst der Entspannung mit 35 Jahren Erfahrung zu untermauern, bietet Beds seinen Kunden: die führenden Marken der Welt, 30 Tage Probezeit, um Ihre Entscheidung zu treffen, Lieferung und Abholung, Montage sowie Recycling und Finanzierung der Betten

Die Bettenexperten haben auch zehn Matratzenmodelle in allen Größen und Ausstattungen für eine sofortige Lieferung, damit auch Ihre Erholung ebenfalls sofort eintreten kann. Darüber hinaus verfügen sie über einen ständigen Lagerbestand von mehr als 1000 Matratzen.

Kurz gesagt, Bed's Shops bieten Ihnen eine ganze Reihe von Vorteilen, Optionen und professionelle Beratung, damit Ihre Erholung "eine wahre Erholung" ist. Und das alles zum besten Preis für alle Artikel in Palma, Inca, Manacor und auf Menorca, Mahón und Ciutadella.