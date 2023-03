Im Durchschnitt verbringen wir 20 bis 25 Jahre mit Schlafen, und die Art und Weise, wie wir schlafen, hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Um unseren Schlaf zu verbessern, ist die richtige Schlafausrüstung unerlässlich. Mit dem Ziel, eine fachkundige Betreuung und Qualitätsmatratzen anzubieten, wurde Home Palma ins Leben gerufen, das sich darum kümmert, die Lösung zu finden, die Ihren Bedürfnissen in Sachen Schlaf am besten entspricht.

Viele der Schlafprobleme, die wir haben, stehen in direktem Zusammenhang mit der von uns verwendeten Bettausstattung. So kann zum Beispiel die Verwendung eines für die eigene Physiognomie ungeeigneten Kissens Probleme mit der Halswirbelsäule verursachen oder verschlimmern. Dank des Expertenteams von Home Palma finden Sie die Option, die am besten zu Ihrem Körper und Ihrem Lebensstil passt, sodass Sie eine vollständige und erholsame Ruhe genießen können. Nach einer Analyse Ihrer spezifischen Bedürfnisse empfiehlt Home Palma die eine oder andere Art von Bett.

Außerdem finden sich im Ausstellungsraum eine Auswahl der hochwertigsten Schlafmarken, wie Senttix, eine spanische Familienmarke mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Schlafsektor, deren offizieller Vertriebspartner auf der Insel Home Palma ist. Senttix-Produkte, die sich durch Qualität und Innovation auszeichnen, wurden 2012 mit dem Business Innovation Award des Wirtschaftsministeriums der Region Murcia ausgezeichnet. Die ebenfalls zertifizierte Qualität garantiert die Langlebigkeit der Produkte und einen stets optimalen Schlafzustand.





Ihre Betten werden von den besten Handwerkern handgefertigt, die sich mit viel Feingefühl um das kleinste Detail kümmern. Was die Materialien betrifft, so setzen sie auf Innovation und Qualität und berücksichtigen dabei den Umweltschutz und die gute Verarbeitung. Die Kollektionen von Senttix sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Geschmäcker der einzelnen Personen abgestimmt. Unter den Produktserien findet sich VIT, eine Produktlinie, die auf Schlichtheit und Eleganz setzt, aber auch eine allergenarme Behandlung für die Haut, den Umweltschutz und den Blutdruck berücksichtigt. Aus nachhaltigen Materialien und mit dem veganen V-Label-Siegel gibt es GEA, eine Kollektion, in der das Schöne, das Natürliche und das Nützliche vereint sind. Und wenn Sie auf der Suche nach maximaler Personalisierung sind, ist LAB das Richtige für Sie, eine Serie von Matratzen und Kissen, die eine größere Anpassungsfähigkeit ermöglichen und exklusive Stoffe mit erholsamen Eigenschaften enthalten.

Kurz gesagt, wenn Sie Ihren Schlaf verbessern möchten, ist es wichtig, dass Sie sich bei der Auswahl eines guten Schlafsystems, das Ihrem Lebensstil entspricht, von einem Experten beraten lassen, der Ihnen die beste Option für Ihre Physiognomie empfehlen kann. Denn so wie kein Mensch dem anderen gleicht, sollte auch Ihr Bett nicht von der Stange sein.

Home Palma stellt Ihnen nicht nur ein Team von professionellen Schlafberatern zur Seite, sondern bietet Ihnen auch einen erstklassigen Kundendienst für den Kauf Ihres Bettes. Sie erhalten eine 7-Jahres-Garantie auf die Senttix-Linie, können Ihre Matratze 100 Nächte lang testen, erhalten kostenlosen Transport und Montage bei Ihnen zu Hause und können Ihre alte Matratze abholen und recyceln lassen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihren Schlaf verbessern können, zögern Sie nicht, den Ausstellungsraum in der Calle Manacor, direkt neben den Avenidas, zu besuchen, um einen kostenlosen Kostenvoranschlag anzufordern oder ein persönliches Beratungsgespräch über die Auswahl Ihrer idealen Matratze zu führen.

Kontakt:

Calle Manacor 11 in Palma, in der Nähe der Avenidas

Telefon: +34 971 423 629

Whatsapp: +34 675 195 082

info@homepalma.es

www.homepalma.es

Facebook: Facebook

Instagram

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr. Samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr.