Noch ist es Winters, aber schneller als wir denken, werden wir wieder die freie Natur genießen und uns mit Freunden treffen. Dann werden die Terrassen, Balkone und Gärten zum Leben erwachen, und es ist eine gute Idee, sie so hübsch wie möglich zu schmücken, damit uns das gute Wetter wieder schöne Momente beschert.

Terrassen und Balkone haben ihr eigenes kreatives Universum und bestehen nicht nur aus einem Stuhl und einer Markise. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Räume unterschiedlich sind. Ob es sich um eine große Terrasse oder einen kleinen Balkon handelt, mit den richtigen Elementen kann man sehr attraktive Ergebnisse erzielen. Ein kleiner Balkon kann ein Garten sein, wenn man die richtigen Pflanzen wählt. Zunächst ist es wichtig, die Ausrichtung des Balkons und die Anzahl der Stunden direkter Sonneneinstrahlung zu kennen, die er empfängt. Davon hängt ab, welche Art von Pflanzen am besten geeignet ist. Wir wollen nicht, dass empfindliche Pflanzen verbrennen oder dass Pflanzen, die mehr Sonne brauchen, im Schatten stehen. Außerdem muss man sich Gedanken über das Wachstum der Pflanzen machen und darüber, ob ihr Volumen in bestimmten Räumen ein Problem darstellen wird. Kletterpflanzen sind immer ratsam, da sie eine kleinere Fläche einnehmen und für Frische und Privatsphäre auf Balkonen und Terrassen sorgen. Was den Sichtschutz betrifft, so bietet der Markt heute viele Möglichkeiten für Sichtschutzwände, die zudem einen besonderen Sonnenschutz bieten.





Ein frisch gebrühter Kaffee oder ein erfrischendes Getränk in der heißen Jahreszeit ist ein Luxus, der überall und für wenig Geld zu finden ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, die richtigen Möbel zu wählen. Sonnenliegen, Hängematten oder Sofas sind die besten Optionen für die Entspannung. Aber man kann sich auch an Gartenmöbeln erfreuen, die an kleinere Räume angepasst sind, unter denen Klappstühle und -tische unverzichtbar sind, die auf eine einfache Terrasse in wenigen Sekunden in eine gemütliche Atmosphäre schaffen können. Wie auch immer, Möbel aus recycelten Materialien oder Naturfasern liegen in dieser Saison im Trend. Die aus Seilen hergestellten Möbel werden zweifellos am beliebtesten sein. Auch die Farben werden einfach und nicht künstlich sein, hauptsächlich Töne der natürlichen mediterranen Farbpalette.

Die Gärten werden von einem Konzept geprägt sein, das immer mehr in Mode kommt: Nachhaltigkeit. Der Kontakt mit der Natur wird in diesen Umgebungen noch intensiver sein, wenn wir sicherstellen, dass unser Garten integriert ist und die Umwelt respektiert. Zu diesem Zweck werden einheimische Pflanzenarten verwendet, die leicht zu pflegen sind, wenig Wasser verbrauchen und hohen Temperaturen standhalten. Die Idee ist einfach: Wir werden keinen Kaktusgarten in Galicien oder einen Farngarten in Almeria anlegen. Auf den Balearen liegt die Auswahl auf der Hand. Die mediterrane Flora, die wir in unseren Landschaften sehen können, ist am besten geeignet. In diesem Jahr werden in den Landschaftsbauprojekten auch viele Gräser angeboten, die der Sonne gut standhalten, wenig Wasser benötigen und auch ästhetisch zu der natürlichen Atmosphäre passen, die in den Gärten herrscht.

Die Nachhaltigkeit beeinflusst auch die Accessoires. Die Lampen werden in der Regel aus handgefertigten Elementen wie Glas und Seilen hergestellt und mit Solarzellen zum Aufladen ausgestattet. Diese Prämisse gilt auch für so wichtige Elemente wie Schwimmbäder, in denen Chlor und Reinigungsanlagen durch Filterpflanzen ersetzt werden, um eine viel natürlichere, integrierte und umweltfreundlichere Umgebung zu schaffen.