Damit sich unser Zuhause wie unser eigenes anfühlt, geht es nicht nur um Wände, Böden und Decken. Es sind die Details, die unser Zuhause einzigartig machen und uns widerspiegeln. Diese Details liegen in der Wahl der Möbel, der Accessoires, der Dekorationsgegenstände, der Farben, der Texturen... eine ganze Welt von fast unendlichen Möglichkeiten, die, wenn sie kombiniert werden, unser Zuhause, all seine Bereiche und sogar uns selbst definieren werden.

Die Trends entwickeln sich in jeder Saison weiter. Es gibt Stile, die triumphieren, untergehen und verschwinden, andere, die zeitlos bleiben, und wieder andere, die nur ein kurzes Leben haben. Sie verändern sich in unserem Rhythmus und haben immer eine persönliche Note, aber sie werden zweifellos von einigen allgemeinen Linien geleitet, die in jeder Saison bestimmen, was wir in den renommiertesten Dekorationsstudios finden werden.

Die Farbe ist ein sehr bestimmender Faktor bei diesen Trends. Sie prägt die unmittelbaren Eindrücke beim Betreten eines Raumes und ist ein Leitfaden für die Art der Texturen und Oberflächen aller Elemente. Für das Jahr 2023 scheint es, dass erdverbundene Farben am häufigsten verwendet werden. Die Palette kann sehr breit gefächert sein. Sie reicht von intensiven Brauntönen über sanfte Beigetöne bis hin zu Rotbraun, Braun, Zimt und so weiter. Sie alle vermitteln Wärme, Natürlichkeit, Gelassenheit und Vertrautheit. Sie werden mit sehr dunklen Tönen wie Schwarz oder Blau gemischt und kontrastiert, die sogar die Wände oder Decken einbeziehen können. Auf jeden Fall werden es, auch wenn sie kontrastieren, natürliche Farben sein, kein Kunstgriff für diese Jahreszeit, die ein ewiger Herbst sein wird.

Die Wirkung dieser Töne wird in den Textilien am besten zum Ausdruck kommen. Stoffe werden die Protagonisten sein, die uns im Frühling und Sommer Komfort bieten. Dem gleichen Trend folgend, werden die Drucke natürlich, nicht aggressiv, aber komplex sein. Vorhänge, Kissen oder Polsterungen werden kreativ, aber ohne Überraschungen sein und die gleiche Gelassenheit natürlicher Farben ausstrahlen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Die Rückbesinnung auf die Natur scheint die Strategie der Innenarchitekten zu sein. Der ländliche Stil, der gemütliche und respektvolle Umgang mit der Umwelt, wird die Dekoration der kommenden Monate prägen; er wird sich mit den eleganten Tönen der kühleren Farben vermischen, aber mit dem Ziel, Nüchternheit und Integration ohne Opulenz zu bieten.

Bei den Möbeln wird das Holz den Ton angeben. Aus Eiche oder Nussbaum werden schlichte, funktionelle und langlebige Stücke gefertigt. Einzigartige, handgefertigte Stücke, die dank ihrer Konstruktion jahrzehntelangem Gebrauch standhalten, sind sehr gefragt. In Kombination mit Natursteinen wie Marmor, Sandstein oder Schiefer in Küchen oder Bädern bringen sie weiterhin Naturmaterialien ins Haus. Vor allem handgefertigte Möbel werden sehr gefragt sein und für Authentizität und Mehrwert sorgen. Handwerkliches Können, das immer seltener wird, gilt heute allgemein als Luxus. Das technisch Perfekte, sowohl bei Möbeln als auch bei Dekorationsobjekten, wird als Zeichen mangelnder Authentizität abgelehnt. Das Natürliche und die Spuren der Abnutzung sind heute die Details, die unseren Häusern Authentizität verleihen werden.