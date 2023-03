Wir konzentrieren uns oft auf das, was uns am meisten aus der Bahn wirft. Wenn wir in einem Satz zusammenfassen könnten, was wir für "das große Bedürfnis" halten, wäre es, dass wir innehalten, wahrnehmen und uns inspirieren lassen müssen. Nicht alles um uns herum erfüllt diesen Zweck, aber zweifellos sind es die Dinge, die wir als schön und harmonisch empfinden, die wir in unserem täglichen Leben beibehalten wollen.

Und was könnte alltäglicher sein als unser Zuhause?

Für andere diese harmonische Umgebung zu gestalten, ist keine leichte Aufgabe, für uns als Unternehmen ist sie sogar die größte Herausforderung. Die Gestaltung einer Idee ist zu einem unserer Hauptschwerpunkte geworden, denn die Menschen wollen etwas umgestalten, verändern und anders machen, was immer gleich war. Aber sie scheinen immer noch nicht das Risiko einzugehen, oder besser gesagt, es fehlt die Motivation zur Neugestaltung. Oft fehlt die Inspiration und Begeisterung, die wir den Kunden offerieren möchten.

Diese Gedanken im Zusammenhang mit einem Raum, in den die Menschen gehen, wenn sie etwas in ihrer Wohnung verändern oder ein Projekt von Grund auf neu aufbauen wollen, scheinen nicht viel miteinander zu tun zu haben. Aber es ist unser Alltag. Die Menschen müssen sehen, was anders ist, was jenseits der Ideen liegt, von denen sie dachten, dass sie genug Veränderung bedeuten.

Wir alle müssen unsere Augen öffnen und in der Lage sein, die Originalität, die Kreativität und die Schlichtheit dessen zu erkennen, was wir täglich wahrnehmen und als einfach empfinden. Wir müssen manchmal daran erinnert werden, dass es in der Einfachheit auch Komplexität gibt, wie in allem Yin und Yang.

Almacenes Femenias wurde aus der Notwendigkeit heraus geboren. Vor fast 100 Jahren hatten die Menschen natürlich nicht so viele Möglichkeiten wie heute, aber wenn sich etwas von damals bis heute geändert hat, dann ist es die Fähigkeit, den Anlass für unser Bedürfnis nach Veränderung zu verbessern.

Früher gingen die Dinge kaputt und versagten - das war der einzige Grund, um etwas zu ändern. Niemand kam auf die Idee, die Dinge nach einer gewissen Zeit vielleicht auszutauschen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es ein anderes Interesse geben könnte.

Jetzt lassen wir uns von Trends leiten, von dem, was gerade in Mode ist und was nicht, wir lassen uns von Impulsen leiten, die wir zu kontrollieren glauben, und von Aspekten, von denen wir wissen, dass sie sich aufgrund des Ortes, der Zeit und des Kontextes, in dem wir uns befinden, entwickelt haben.

Was bedeutet das?

Dass die neuen Bedürfnisse heutzutage weniger mit einer grundsätzlichen und essenziellen Motivation zu tun haben, wir haben uns weiterentwickelt und unser Wunsch nach allem, was uns auch auf emotionaler Ebene befriedigt, ist nur noch größer geworden. Wir kommen nach Hause und wissen, dass es einen Fußboden gibt, auf dem wir gehen können, aber wir fragen uns, ob wir uns auf einer Oberfläche aus einem anderen Material wohler fühlen würden, das wärmer und gemütlicher ist und uns ein besseres Gefühl des Wohlbefindens vermittelt.

Das sind die Beweggründe, mit denen unsere Kunden in Form von Ideen zu uns kommen. Wir sind zunehmend dazu übergegangen, nicht mehr aus der Notwendigkeit zu kaufen, sondern vielmehr auszuwählen, was wir besser gebrauchen könnten, um uns zu verändern.

Unsere Kunden haben bereits, was sie brauchen, aber wenn sie bei uns etwas finden, ist das ein neuer Weg, um ihr Wohlbefinden zu steigern.