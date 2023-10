Wenn Francesc Grimalt Oliver zwischen den Weinreben steht, ist er in seinem Element. „Das ist jetzt bereits meine 33. Weinlese. Ich habe mich schon immer für den Weinbau begeistert”, erklärt der Mallorquiner aus Felanitx. Die Landwirtschaft hat in seiner Familie eine lange Tradition. Im August 2006 gründete er gemeinsam mit seinem Partner Sergio Caballero die Weinkellerei 4kilos. Als ehemaliger Önologe und technischer Direktor der renommierten Bodega Anima Negra brachte Francesc Grimalt jede Menge Fachwissen und Leidenschaft mit.

Mit seiner eigenen Weinkellerei hat sich der Mallorquiner einen Lebenstraum erfüllt.

Die ersten Flaschen 4kilos produzierten die beiden im September 2006 in der Garage eines befreundeten Winzers. Mit den einfachsten Mitteln entstand ein solider, aber guter Tropfen. „Insgesamt haben wir damals vier Millionen Peseten investiert, daher auch der Name 4kilos. Das waren umgerechnet knapp 20.000 Euro. Davon konnten wir gerade einmal die Trauben, die Fässer und die Flaschen kaufen: Das Nötigste also, um anzufangen”, erzählt Francesc Grimalt.

Ein Jahr später begannen die beiden Weinliebhaber dann eine ehemalige Schafzucht in eine kleine Weinkellerei umzubauen. „Mein Vater hatte mir zuvor das Land überlassen. Danach konnten Sergio und ich mit der Produktion beginnen.” Mittlerweile sind die naturbelassenen Weinberge auf rund 40 Hektar angewachsen. Dabei konzentriert sich das Weingut überwiegend auf heimische Rebsorten. „Unsere Hauptweine heißen 12Volts und 4kilos”, erklärt Francesc Grimalt. Während der 4Kilos hauptsächlich aus lokalen Traubenarten gewonnen wird, besteht 12Volts vor allem aus ausländischen Sorten. Die Weine der kleinen Bodega zeichnen sich durch einen mediterranen Stil aus. „Wir produzieren hauptsächlich leichte und frische Mittelmeerweine”, so Grimalt.

Francesc Grimalt Oliver (l.) und Sergio Caballero gründeten 2006 die Weinkellerei 4Kilos.

Eine der lokalen Rebsorten ist der Callet. Für ideale Anbaubedingungen sorgt die auf Mallorca typische rote Erde „Cal Vermell”. „Das Besondere an in ihr ist, dass sie nicht so viel Wasser abgibt, sondern gerade genug für den Callet”, so Grimalt. Bei dem Anbau geht der Mallorquiner nach einem bestimmten Konzept vor: „Wir versuchen, den Weinberg wie einen Wald zu bewirtschaften. Die Tatsache, dass hier Bäume in der Mitte stehen, bedeutet eine Erhöhung der Artenvielfalt, eine stärkende Konkurrenz unter den Pflanzen und niedrigere Temperaturen während der mallorquinischen Sommer.”

Insgesamt stehen für Francesc Grimalt Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund. „Dank unserer Kenntnisse sind wir in der Lage zu produzieren, ohne Rückstände im Boden zu hinterlassen.”

Während sich Grimalt in erster Linie um die Produktion der Weine kümmert, ist sein Partner Sergio Caballero für die Vermarktung zuständig. Da dieser Musiker ist, gibt er auch den Weinen eine gewisse musikalische Note. „Sergio kommt nicht aus der Weinwelt, sondern lebt für die Musik. Er pflegt unser Image, die Etiketten, die Namen und kümmert sich um die Vermarktung”, so Grimalt. Dabei werden die Fässer in der Bodega mit Bandnamen beschriftet, zum Beispiel Patti Smith, Blur, Oasis, Abba oder Moderat.

Francesc Grimalt und Team: Die eigenen Erzeugnisse werden auch persönlich gekostet.

Francesc ist mit dieser Aufgabenverteilung mehr als zufrieden. „Jeder von uns hat seinen eigenen Bereich. Wir sind ein gutes Team, das ist das Wichtigste.” Die Formel, um dauerhaft guten Wein zu produzieren, besteht für Grimalt darin, vor allem die Umwelt zu verstehen. „Ich glaube, dass man umso bessere Weine macht, je mehr man sich der Umgebung anpasst.” Ein weiterer Aspekt sei stets weiterzuforschen, wie man die Qualität verbessern könne, erklärt der Mallorquiner.

Ein Großteil der Produktion wird ins Ausland exportiert. Laut Grimalt werden nur etwa 20 bis 30 Prozent auf der Insel verkauft. Viele Weine gehen nach Australien, in die USA oder Finnland. Auch Schweden, Dänemark, die Tschechische Republik oder Japan und Singapur sind bedeutende Abnehmer.

Grimalt setzt auf Qualität, statt auf Quantität. „Wir verkaufen nur kleine Mengen und versuchen, so eine Marke zu schaffen.” Weinproben werden auf der kleinen Bodega nur auf Anfrage angeboten.

Wann immer er kann, geht Grimalt auf Reisen, um neue Inspirationen zu finden. Dennoch kommt er immer wieder gerne zurück auf seine Heimatinsel. Er liebe eine gewisse Monotonie und einen geregelten Ablauf. „Ich bin privilegiert, weil ich am Ende des Monats bezahlt werde, weil ich einen Job habe. Ich mache genau das, was ich am meisten mag, nämlich Wein.”

