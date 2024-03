Ein Schmuckstück ist für sie nicht nur ein Accessoire. Es ist wie ein Parfum, dessen Duft bei jedem Träger anders wirkt und dabei eine individuelle Nuance hervorbringt. Dabei ist es aber noch etwas ganz anderes: ein wahres Stück Mallorca, das jeden Käufer mit nach Hause begleitet.

Diese Beschreibung mag für manche etwas nostalgisch wirken, andere empfinden sie hingegen passend und nach der Beschäftigung mit der Arbeit und dem Schmuck von Isabel Guarch regelrecht nachvollziehbar.

Guarch ist eine auf Mallorca geborene Schmuckdesignerin, die sich bei ihren Kollektionen ganz von der Insel inspirieren lässt. Bei ihren Streifzügen durch Palmas alte Gässchen entschloss sie sich, die Architektur der Hauptstadt als Vorbild für ihre Entwürfe aufzugreifen und als Hauptelement ihres glänzenden, überwiegend 18-karätigen Goldschmucks zu nutzen.

In Guarchs Schmuckstücken steckt mallorquinische Architektur. Neben der Rosette aus Palmas Kathedrale inspirieren sie Elemente des Jugendstils.

„Palmas Kathedrale hat mich schon immer in ihren Bann gezogen”, so Guarch. Besonders die Rosette, die zwei Mal im Jahr durch die einfallenden Sonnenstrahlen eine farbige Lichtacht an die Wand projiziert. Die bekannteste Kundin, die nun das an die Rosette der La Seu angelehnte Design in ihren Ohrringen trägt, ist Prinzessin Leonor. Die Balearenregierung schenkte ihr die Anhänger zu ihrem 18. Geburtstag, an dem sie den Treueeid auf die spanische Verfassung ablegte.

Beim Gran Hotel de Palma, Spaniens erstem Luxushotel aus dem Jahre 1903, gefiel Guarch das Blumendesign der schmiedeeisernen Jugendstil-Lampen so gut, dass sie das florale Muster in ihrem Schmuck als zentrales Element nutzte.

„Die Liebe zum Schmuckdesign wurde mir förmlich in die Wiege gelegt”, so Guarch. Ihre Mutter verwandelte 1957 das eigene Appartement in der Carrer de Jaume II in einen Showroom ihrer Schmuck-Unikate, die sie nach Auftrag fertigte. Durch reine Mundpropaganda etablierte die Firmengründerin so eine Luxusmarke. Tochter Isabel studierte Edelsteinkunde mit Schwerpunkt auf Diamanten und schloss danach ein Designstudium in Paris ab. Aber auch von ihrer Mutter hatte sie viel gelernt. „Sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, Kunden individuell zu beraten. Denn die Kundenzufriedenheit war es letztlich, die die Kollektionen zu einer berühmten Marke gemacht haben”, so Guarch.

Die Schmuckdesignerin Isabel Guarch lässt typische Elemente Mallorcas in ihren Schmuckstücken wiederaufleben.

„Mit 39 Jahren übernahm ich 2005 das Familienunternehmen und beschloss, jedes Jahr eine neue Kollektion herauszubringen”, sagt Guarch. „Die Tradition Mallorcas sollte mit neuem Leben und Stil in meinen Kunstwerken wiederaufleben”.

„Als ich zwei Söhne bekam, dachte ich schon, dass meine Kinder das Familienunternehmen nicht weiterführen würden und es so bereits nach der zweiten Generation aussterben würde. Es handelte sich ja bisher um ein Unternehmen, das nur von Frauen geführt wurde”, berichtet Guarch und erinnert sich, wie erleichtert sie war, als Sohn Gonzalo beschloss, das Geschäft zu übernehmen. „Da ging für mich ein Traum in Erfüllung”, sagt Guarch und lächelt zufrieden.

Mit ihrem Sohn Gonzalo hat Guarch eine Männerkollektion geschaffen.

Gonzalo Guarch hatte Kommunikation und Marketing studiert und hegte zunächst keinen Gedanken daran, die Tradition fortzuführen. Als ihm auffiel, dass das Sortiment seiner Mutter keinen Schmuck für Männer enthielt, beschloss er das zu ändern und stieg mit ein. „Wir haben zusammen eine reine Männerkollektion kreiert”, so die stolze Mutter. Dieses Mal habe sie die hiesige Urbevölkerung als Thema gewählt. „Dazu zählen die Steinschleuderer, die mit Hilfe spezieller Schleudern und Steinen das Land verteidigten und auf die Jagd gingen. Nun dienen sie als Motiv für Ringe und Armbänder.”

Der 22-jährige Gonzalo schaffe durch seine ganz andere Ausbildung einen neuen Input im Unternehmen. „Jede Generation bringt etwas Neues mit. Gonzalo hat mir gezeigt, dass es nicht nur ausreicht, den Schmuck zu entwerfen. Die Kollektion muss auch vermarktet und bekannt gemacht werden”, so Guarch.

Die Inhalte, für die die Marke Isabel Guarch steht, bleiben bestehen. „Es ist wie eine Reise durch die Zeit und Kultur der Insel. Der mallorquinische Geist, das besondere Licht der Insel, die Farben, die Wärme und Ruhe, die Mallorca ausstrahlt, können indessen auf der Haut mit nach Hause getragen werden. Die Insel bleibt in Erinnerung und im Herzen”.

Kooperation mit TUI

Unterstützung aus der Touristikbranche: Gesponsert wird das Video-Projekt von Europas führendem Touristikkonzern TUI. Gegründet wurde die Initiative 2016 mit dem Ziel, in den Destinationen nachhaltige Projekte zu unterstützen. Dabei setzt die Stiftung auf das Potenzial des Tourismussektors als Motor für gesellschaftliche Entwicklung, Bildung und Wohlstand. Der Konzern fördert nachhaltigen Tourismus in Zusammenarbeit mit Einheimischen.