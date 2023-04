Die Prostatakrebs-Chirurgie, die in der vollständigen Entfernung der Prostata und eines Teils des Samenleiters besteht, hat hervorragende Ergebnisse bei der Kontrolle der onkologischen Pathologie gezeigt, mit einer krebsspezifischen Überlebensrate von über 97 Prozent nach 15 Jahren, vor allem, wenn sie im Frühstadium der Krankheit diagnostiziert wird.



Die Durchführung dieses laparoskopischen Eingriffs mit Hilfe des Da Vinci-Roboters ermöglicht es, die sexuelle Funktion besser zu erhalten und das Risiko einer postoperativen Harninkontinenz zu verringern, zwei unerwünschte Folgen der Prostatakrebsbehandlung, die zweifellos einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Patienten haben.

Höhere chirurgische Präzision und mehr Garantien für die Sicherheit des Patienten



Der Chirurg erhält eine bessere dreidimensionale Sicht und eine präzise Handhabung der Instrumente.

Die Roboterchirurgie bietet dem Chirurgen eine hervorragende dreidimensionale Sicht in hoher Auflösung, wodurch hochkomplexe chirurgische Eingriffe mit größerer Präzision durchgeführt werden können. Darüber hinaus ermöglicht das fortschrittliche Design der Roboterinstrumente ein höheres Maß an Bewegung als die menschliche Hand, was zusammen mit der geringeren Größe der Instrumente die Durchführung sehr delikater und präziser Manöver in anatomisch komplexen Bereichen im Körper des Patienten erleichtert.



Dank dieser Fortschritte sind das Risiko von Blutverlust, postoperativen Schmerzen und eines längeren Krankenhausaufenthalts geringer. Infolgedessen erholt sich der Patient rascher und kann sein Alltagsleben schneller wieder aufnehmen. All diese Vorteile machen den Da Vinci Xi Roboter zur besten Technologie, die Chirurgen derzeit für die Behandlung von Prostatakrebs zur Verfügung steht.

Die besten Spezialisten für robotergestützte Chirurgie



Dr. Marta de la Cruz, Spezialistin für robotergestützte Prostataoperationen und Koordinatorin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie an der Clínica Rotger und dem Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Dr. Marta de la Cruz, Leiterin der Abteilung für Roboterchirurgie an der Clínica Rotger und dem Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas, empfiehlt ihren Patienten: "Gehen Sie regelmäßig zur Kontrolle zum Urologen. Prostatakrebs verursacht keine spezifischen Symptome, weshalb PSA-Tests und regelmäßige Untersuchungen beim Urologen notwendig sind, um eine frühzeitige Diagnose des Krebses zu stellen und damit bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen.



Die Koordinatorin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie fügt hinzu: "Es ist besonders wichtig, den Urologen aufzusuchen, wenn ein erhöhter PSA-Wert und/oder eine familiäre Vorbelastung mit Prostatakrebs vorliegt". Dr. De la Cruz, die über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit dem Da Vinci Xi-Roboter verfügt, hebt hervor, dass mit der Roboterchirurgie ähnliche Heilungsraten wie mit anderen Behandlungsmethoden erzielt werden können, jedoch laut mehrerer Multicenterstudien mit deutlich weniger unerwünschten Nebenwirkungen wie Harninkontinenz oder erektiler Dysfunktion.

Die Entfernung der Prostata ist eine der Hauptanwendungen des chirurgischen Roboters, aber dieses fortschrittliche Gerät wird auch für andere urologische Pathologien, gynäkologische und abdominale Chirurgie und Hals-Nasen-Ohren-Pathologie weithin empfohlen.



Die Abteilung für robotergestützte Chirurgie der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas verfügt über ein wachsendes Team von Spezialisten, die in der Handhabung des Roboters geschult und erfahren sind und die sorgfältig aus den besten Fachleuten des balearischen Gesundheitssystems ausgewählt wurden.





In der Urologie:

- Dr. Marta de la Cruz, Koordinatorin der Abteilung für Roboterchirurgie in der Clínica Rotger und im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas.

- Dr. Juan Pablo Burgués

- Dr. Enrique Pieras



In der allgemeinen Verdauungschirurgie:

- Dr. Antonio de Lacy

- Dr. José María Muñoz



In der Gynäkologie:

- Dr. Anna Torrent



In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde:

- Dr. Guillermo Til

- Dr. Manuel Tomás

Alle interessierten Patienten können einen Termin in der Abteilung für robotergestützte Chirurgie der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas vereinbaren oder sich an einen der Fachärzte wenden, um eine zweite Meinung einzuholen. Die Patienten der Quirónsalud-Gruppe auf den Balearen wiederum können ihren Facharzt bitten, sie mit dem Team der Abteilung in Verbindung zu setzen, um die Vorteile der robotergestützten Chirurgie in jedem einzelnen Fall auf individuelle Weise kennzulernen.