Bei der anatomischen großen Lungenresektion wird ein Lungensegment oder -lappen entfernt, in dem eine Schädigung festgestellt worden ist. In Fällen, in denen dies möglich ist, führt das Team der Thoraxchirurgie der Clínica Rotger einen minimalinvasiven Eingriff per Videothorakoskopie durch.

Dr. Ángel Carvajal, eine Referenz in der Thoraxchirurgie auf den Balearen, erklärt: "Dies ist eine sehr vorteilhafte Option für den Patienten, da sie die Resektion eines Segments oder Lappens der betroffenen Lunge und die Entfernung begrenzter Regionen durch einen oder mehrere kleinere Schnitte ermöglicht. Dadurch bleibt die Lungenkapazität erhalten und die Komplikationen für den Patienten werden reduziert". Die Videothorakoskopie ist eine Technik, die die Erkundung der gesamten Pleurahöhle und des Mediastinums ermöglicht und den Zugang zu anatomischen Strukturen wie Thymus, Speiseröhre, Lymphknoten, Herzbeutel, Zwerchfell und natürlich der Lunge erleichtert. Es handelt sich um ein komplexes thorakales Verfahren, das umfassende Kenntnisse der Anatomie und der verschiedenen intrathorakalen Pathologien erfordert. Dr. Ángel Carvajal, Spezialist für Thoraxchirurgie in der Clínica Rotger. Dr. Ángel Carvajal, Spezialist für Thoraxchirurgie an der Clínica Rotger, hat die erste große anatomische Lungenresektion per Videothorakoskopie in den hochkomplexen Operationssälen der Clínica Rotger durchgeführt. Die Erfahrung des Teams der Thoraxchirurgie und das chirurgische Umfeld der Clínica Rotger begünstigen die Anwendung von bahnbrechenden Techniken in der privaten Gesundheitsversorgung, die immer präziser und fortschrittlicher werden. Diese Art von Eingriffen ist indiziert für Pleura-, Lungen- und Mediastinalbiopsien, für die Pneumothoraxchirurgie sowie für die Resektion von Lungenmetastasen und gut- oder bösartigen Lungenknoten. Dieser Ansatz hat Vorteile wie beispielsweise geringere postoperative Schmerzen, weniger Komplikationen und einen kürzeren Krankenhausaufenthalt. Bei diesem Verfahren wird durch den Zugang über eine oder mehrere Öffnungen die Durchtrennung der Rippen vermieden, was die postoperativen Schmerzen und Komplikationen erheblich verringert und somit die Dauer des Krankenhausaufenthalts sowie die Erholungszeit und die Rückkehr des Patienten an den Arbeitsplatz verkürzt.