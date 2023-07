Die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen am thorakalen sympathischen Nervensystem hat in letzter Zeit aufgrund der hervorragenden Ergebnisse, die bei der Behandlung von Hyperhidrose oder übermäßigem Schwitzen an bestimmten Körperstellen und anderen Störungen im Zusammenhang mit dem thorakalen sympathischen Nervensystem erzielt werden, zugenommen. Diese Pathologie betrifft drei Prozent der Weltbevölkerung und erschwert in einigen Fällen die Beziehungen zu anderen Menschen und kann zu einem gewissen Grad von Isolation und Depression führen.



Dr. Ángel Carvajal, Thoraxchirurg in der Clínica Rotger, ist Spezialist für diese Art von Eingriffen: "Die thorakale Sympathektomie per Videothorakoskopie ist ein minimalinvasiver Eingriff, der aufgrund seiner exzellenten Ergebnisse und der geringen Morbidität eine der besten Therapieoptionen für die Behandlung der beidseitigen palmaren (Handflächen) oder axillären (Achselhöhlen) Hyperhidrose darstellt".



Es handelt sich um eine ambulante Operation, die etwa eine Stunde dauert und endoskopisch durchgeführt wird. Die Fachärzte der Clínica Rotger versprechen sich davon perfekte Ergebnisse und eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Patienten, die nach weniger als 48 Stunden wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen können.



In den meisten Fällen liegt die Zufriedenheit und Verbesserung der Patienten bei über 90 Prozent.



Durchtrennung der Sympathikuskette (Nervenstrang) Der Eingriff wird per Videothorakoskopie unter Vollnarkose durchgeführt. Der Chirurg macht kleine Schnitte in der Achselhöhle und lokalisiert mithilfe einer Kamera die von der Wirbelsäule kommenden Nerven, die Impulse zu den Schweißdrüsen leiten. Der Eingriff besteht darin, diese Nerven an bestimmten Stellen zu durchtrennen oder zu veröden, je nach der diagnostizierten Funktionsstörung.



Im vorliegenden Fall gelten diese Techniken als endgültig, obwohl es auch ein potenziell reversibles Verfahren gibt, das darin besteht, Metallclips am Ganglion anzubringen, um eine Durchtrennung der Sympathikuskette zu erreichen. Die Erfahrung des Chirurgen spielt eine wesentliche Rolle bei der Wahl der am besten geeigneten Technik und derjenigen, die der Pathologie des Patienten am besten entspricht.



Nach der Operation kann es beim Patienten zu einem sogenannten kompensatorischen Schwitzen kommen. Dies ist eine Nebenwirkung des Eingriffs, die manchmal sehr stark sein kann, die aber im Allgemeinen von den meisten Patienten toleriert werden kann und diese insgesamt sehr zufrieden sind. In den meisten Fällen liegt die klinische Verbesserung der Patienten bei über 90 Prozent.