Der Auftakt des Oktoberfestes von Santa Ponça auf Mallorca ist von einem Liveauftritt der Schlagersängerin Melanie Müller überschattet worden. Erstmals seit ihrer Verurteilung im August wegen des Zeigens des illegalen Hitlergrußes war die 36-Jährige auf der Insel vor einem großen Publikum außerhalb der neuralgischen Ballermann-Zone an der Playa de Palma öffentlich in Erscheinung getreten, wo sie einschlägige Partyschlager zum Besten gab. Das Urteil gegen Müller ist nicht rechtskräftig, da die Anwälte der 36-Jährigen Rechtsmittel eingelegt haben.

Offiziell engagiert worden für das Oktoberfest war Melanie Müller indes nicht. Das betonte einer der beiden Organisatoren der Veranstaltung, der Gastronom Werner Wiedemann, auf MM-Anfrage. Für den Auftakt des Eröffnungsabends waren nach seinen Worten als musikalisches Programm eine professionelle Bierzeltsängerin aus Bayern sowie ein DJ angestellt geweseb. Diese beiden sollten im Wechsel durch den Abend führen, was zunächst auch so ablief. Irgendwann jedoch soll Melanie Müller, die offenbar als Privatperson das Festzelt aufgesucht hatte, den DJ angesprochen haben. Es handelt sich um eine Musikszene, in der offenbar jeder jeden kennt. In dem vollbesetzten Bierzelt soll der DJ dann eigenmächtig dem Publikum zugerufen haben: „Wollen wir die Melanie Müller singen lassen?“ Nicht wenige in dem Bierzelt antworteten lautstark mit „Ja!“, woraufhin Melanie Müller das Mikro ergriff und spontan einige ihrer Songs vortrug. Letztendlich hatte sich die Sängerin damit für eine Zeit lang die Bühne gekapert.

Der euphorischen Stimmung tat dies in jenem Moment keinen Abbruch. Wie Videoaufnahmen belegen, wurde vor der Bühne lebhaft getanzt, auch in den langen Reihen der Tische und Bänke wurde zünftig gefeiert. Zu sehen sind tanzende Besucherinnen im Dirndl, und an einem der Tische ist auch der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual, auszumachen, wie er sich klatschend, lachend und tanzend scheinbar bestens amüsiert. Er hatte zuvor am Nachmittag das Oktoberfest offiziell eröffnet.

Gastronom Werner Wiedemann zeigte sich im Gespräch mit MM nicht erfreut über die Eigeninitiative der Ballermann-Sängerin. Zu jenem Zeitpunkt sei das Festzelt jedoch voller ausgelassen feiernder Gäste gewesen, das gastronomische Personal habe mit der eigenen Arbeit alle Hände voll zu tun gehabt. So habe man letztlich nicht eingegriffen.

Noch mehr Besucher werden nach Wiedemanns Worten jetzt an diesem Samstagabend erwartet. „Es wird brechend voll, wir sind schon allein von den Reservierungen so gut wie überbelegt“. Musikalisch werde nach dem Auftakt vom Freitag nun zünftige Blasmusik geboten werden. Dafür sei eine Original-Musikkapelle extra aus Bayern angereist. Wiedemann zeigte sich von der Annahme des Oktoberfestes durch die Besucher sehr zufrieden. Das Fest findet erstmals auf dem Gewerbegebiet von Son Bugadelles bei Santa Ponça statt, mit Wiedemann ist ein urbayerischer Gastronom für die Qualität der Getränke und Speisen zuständig. Der gebürtige Starnberger, der seit gut 30 Jahren auf Mallorca aktiv ist, hofft somit auf eine sehr gute Wiesn auf der Insel.