In zwei chirurgischen Schritten hat der Spezialist für Schulterchirurgie, Dr. Álvaro Colino, den Austausch einer Schulterprothese durchgeführt, die eine späte Infektion aufwies.

Es handelt sich um ein hochkomplexes Verfahren, das die Beteiligung eines großen Teams von Spezialisten und strenge aseptische Maßnahmen erfordert. Wie Dr. Álvaro Colino erklärt, besteht das Verfahren aus zwei Teilen: „In der ersten Operation entfernen wir die infizierte Prothese und setzen einen Abstandshalter ein, bei dem es sich um einen Zementblock mit Antibiotikum handelt“. Darüber hinaus erhält der Patient über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen orale und intravenöse Antibiotika, die für den angezüchteten Keim spezifisch sind.

Dr. Colino: „Nach dem Eingriff beseitigen wir dank dieser zweistufigen Operation die Infektion und verbessern die Funktionalität der Schulter, wobei auch die Schmerzen beseitigt werden“.

Wenn diese Zeit verstrichen ist und sich bestätigt hat, dass keine Infektion vorliegt, wird in einem zweiten chirurgischen Schritt eine neue Operation durchgeführt, bei der die endgültige Prothese eingesetzt wird. In diesem Fall wurde eine modulare umgekehrte Prothese verwendet, die für Patienten mit großen Knochendefekten aufgrund von Infektionen geeignet ist.

Nach der Operation erhält der Patient für eine gewisse Zeit eine intravenöse Antibiotikatherapie, bis die Infektionsfreiheit bestätigt ist. Während dieser Zeit ruht der Patient vier Wochen lang in einer Schlinge. Anschließend beginnt eine Rehabilitationsphase von zwei bis drei Monaten.

Operation zum Ersatz einer hochkomplexen Schulterprothese im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas.

Ausgangssituation der Patienten

Die Patienten kommen in der Regel in einem dysfunktionalen Zustand in die Klinik, mit mangelnder Beweglichkeit von Schulter und Arm, mit Schmerzen und Infektionen, die im Extremfall lebensbedrohlich sein können. Dr. Colino versichert, dass „wir nach dem Eingriff dank dieser zweistufigen Operation die Infektion beseitigen und die Funktionsfähigkeit der Schulter verbessern und auch die Schmerzen beseitigen“.

Bild einer Prothese und Illustration des Implantats.

Es ist das erste Mal auf den Balearen, dass diese Art von modularer Prothese bei großen Knochendefekten eingesetzt wird. Obwohl in der Regel umgekehrte Schulterprothesen eingesetzt werden, nehmen die Indikationen für diese Operation aufgrund der Erfolge, die mit diesen Eingriffen erzielt werden, zu. Dr. Colino weist darauf hin, dass „die wachsende Nachfrage der Patienten nach einer funktionellen Schulter die Verwendung neuer Materialien und Prothesendesigns sowie neuer chirurgischer Techniken erfordert, die es ermöglichen, eine größere Anzahl von Lösungen für die Schulter anzubieten“.

Das Hospital Quirónsalud Palmaplanas setzt auf modernste Materialien und Behandlungen mit erfahrenen Spezialisten, die die beste chirurgische Alternative suchen, um die Lebensqualität jedes Patienten zu verbessern.

Der traumatologische Dienst des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas erzielt dank der Erfahrung von Spezialisten wie Dr. Álvaro Colino und Dr. Alex López hervorragende Ergebnisse bei komplexen Operationen wie Schulterprothesen. Unterstützt wurden sie in diesem Fall auch von Dr. Fernando Marco, Professor für Traumatologie und Leiter des traumatologischen Dienstes am Hospital Clínico San Carlos in Madrid, der im Operationssaal anwesend war.

Zusammengefasst handelt es sich um ein Engagement für die modernsten Materialien und Behandlungen mit erfahrenen Spezialisten, die die beste chirurgische Alternative suchen, um die Lebensqualität jedes Patienten zu verbessern.