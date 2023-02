Im Jahr 2022 wurden rund 187.000 Menschen verschreibungspflichtige Schlafmittel eingenommen. Das sind 66 Prozent mehr als vor der Pandemie und 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Ganz zu schweigen von der Zahl der Menschen, die sich selbst mit Medikamenten behandeln, die Müdigkeit verursachen.

Schlechter Schlaf ist vielleicht die größte Nebenwirkung der Pandemie, und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der galoppierenden Inflation sind die Aussichten nicht gut. Tatsächlich ist Spanien das Land in der Europäischen Union mit dem höchsten Verbrauch an Schlafmitteln. Aber woher kommt das?,. "Schlaflosigkeit ist das häufigste Symptom, das nach der Pandemie aufgetreten ist, weil es das erste Anzeichen einer Pathologie ist", so der regionale Koordinator für psychische Gesundheit, Oriol Lafau.

Mentale Gesundheit

Die Hälfte aller Beratungsgespräche in der Primärversorgung steht bereits im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit. Aber werden Schlaftabletten vielleicht auch schneller verschrieben als früher? "Ich teile die Kritik", betont Lafau. "Das hat damit zu tun, dass die Fachleute zu wenig Zeit haben, um ihre Patienten zu sehen, mit der Anzahl der Menschen, die behandelt werden, und auch damit, dass die Gesellschaft schnelle und einfache Lösungen will." Der Fachmann weist darauf hin, dass manchmal eine korrekte Schlafhygiene ausreicht, das heißt, Sport, kein Kaffeetrinken am Nachmittag, keine Tabletten konsumieren und Handys um acht Uhr abends ausschalten.

"Aber am Ende des Tages wollen wir alle die Netflix-Serie sehen, die uns mit ihrem blauen Licht wach hält", erklärt er. "Das sind einfache Tipps, die die Lebensqualität verbessern, aber es ist leichter, ein Diazepam zu nehmen". Er betont jedoch, dass die Pillen abhängig machen und Nebenwirkungen haben. "Es wird nicht empfohlen, sie länger als sechs Wochen einzunehmen, weil sie süchtig machen. Wie viele ältere Menschen nehmen das berühmte Orfidal? Sehr viele", beklagt der Psychiater. Er sagt, dass Studien bei älteren Menschen einen Zusammenhang zwischen der Tabletteneinnahme und Hüftfrakturen gezeigt haben. "Sie wachen nachts im Halbschlaf auf oder sind schläfriger als sonst und fallen um. Außerdem verringert das Medikament bei jungen Menschen die kognitive Leistungsfähigkeit, weil es das Denken verlangsamt", sagt er.

Lafau erklärt, dass es zwei Hauptverbrauchergruppen gibt. Eine Gruppe sind die der 40- bis 50-Jährigen, hier sind Kinder und Arbeitsstress die Hauptursachen. Die andere Gruppe sind Senioren, die aus altersbedingten Gründen leiden. Auffällig ist auch, dass 70 Prozent der Medikamente an Frauen und nur 30 Prozent an Männer verschrieben werden.