Das neue Gerät zur Magnetresonanztomografie bietet eine höhere anatomische Auflösung und eine schnellere Bildgebung, kombiniert mit zahlreichen Verbesserungen für den Patientenkomfort. Das Hospital Quirónsalud Palmaplanas ist das erste private Gesundheitszentrum auf den Balearen, das über ein solches 3-Tesla-MRT verfügt.

Mehr Komfort für den Patienten



Das neue Gerät hat einen um zehn Zentimeter größeren Umfang als die Vorgängermodelle, eine breitere und komfortablere Liege, die näher am Boden steht, um den Patienten das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, und ist mit einem Geräuschdämpfungssystem ausgestattet. All diese Elemente, die darauf abzielen, die Situation des Patienten während der Untersuchung angenehmer zu gestalten, werden durch ein neues System von Signalempfangsantennen ergänzt. Mit diesem Design wird im Vergleich zu herkömmlichen Antennentechnologien eine bessere Bildqualität und ein höherer Komfort für den Patienten erreicht.

Biegsames Spulensystem



Diese neuen Antennen sind nicht nur sehr leicht, sondern auch formbar und passen sich der Anatomie des Patienten an. Die Spulen können aufgerollt werden und sind in der Lage, jeden Bereich des Körpers unabhängig von seiner Größe oder Form abzudecken, ohne starre Bereiche oder Druckstellen, sodass sie so angenehm wie eine kleine Decke sind. Die Besonderheit besteht darin, dass sie mit einem hochwertigen Signalaufnehmer für das innere Gewebe ausgestattet sind. Dies liefert zuverlässigere Bilder mit größerer diagnostischer Präzision und mehr Komfort für den Patienten.

Höhere Bildqualität, bessere diagnostische Genauigkeit

Bei der 3-Tesla-Magnetresonanztomographie wird eine höhere Magnetfeldintensität eingesetzt, um eine höhere Bildauflösung zu erzielen. Dadurch wird eine bessere Differenzierung des Gewebes, eine bessere Visualisierung kleiner anatomischer Strukturen und eine höhere Empfindlichkeit bei der Erkennung bestimmter Pathologien erreicht.

Größere Möglichkeiten bei diagnostischen Studien



Zu den Fortschritten in Bezug auf Qualität, Schärfe und Präzision der Scans, die das neue MRT bietet, gehört auch die Eigenschaft, dass Bewegungen korrigiert werden können und der Patient frei atmen kann. Darüber hinaus ermöglicht die neue Technologie den Fachärzten des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas tiefer gehende Untersuchungen des Gehirns, zum Beispiel bei Multipler Sklerose, Parkinson oder Alzheimer, vaskuläre Untersuchungen des zentralen Nervensystems und die Untersuchung der peripheren Arterien, kardiologische Untersuchungen, wie etwa Kardio-Karten, abdominale Untersuchungen sowie onkologische Untersuchungen der Brust und der Prostata und sogar die Untersuchung von Verletzungen des Bewegungsapparats mit präziseren Bildern, was bei Spitzensportlern sehr gefragt ist. Es wird außerdem durch ein bahnbrechendes System der künstlichen Intelligenz unterstützt, das automatisch anatomische Strukturen identifiziert und die Diagnosesicherheit bei einer wachsenden Zahl von Pathologien erhöht. Schließlich benötigt das neue Gerät 50 Prozent weniger Strom als andere MRT-Geräte, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

Das Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas setzt sein Engagement fort, den Patienten die modernste Technologie in der Radiodiagnose anzubieten. Der neue 3-Tesla-Magnetresonanztomograph ergänzt die kürzlich eingeführte 128-Scheiben-Katheteruntersuchung, eine konventionelle Magnetresonanztomographie, einen modernen Interventionsraum und einen digitalen 3D-Mammographen. Alles in allem die besten Voraussetzungen für eine genaue Diagnose unter den besten Bedingungen für den Patienten.