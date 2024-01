Der Hospital Excellence Index (Índice de Excelencia Hospitalaria, IEH) analysiert jährlich die Exzellenz spanischer öffentlicher und privater Krankenhäuser, die sich am stärksten für die Qualität und Nachhaltigkeit eines universellen Gesundheitssystems engagieren, und zwar anhand von Parametern wie Pflegequalität, Krankenhausservice, Patientenwohlbefinden und -zufriedenheit sowie Innovationsfähigkeit, personalisierte Pflege und Effizienz bei der Nutzung von Ressourcen durch die Patienten.

Hierfür arbeiten die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas aktiv an der kontinuierlichen Verbesserung und berücksichtigen die wichtigsten Empfehlungen, die in den Prozessen zur Akkreditierung von Excellence in Care gefordert werden. Ein Pflegemodell, das die gesamte Organisation einbezieht und Information, Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden der Patienten in den Vordergrund stellt.

Fassade des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas.

Modernisierung von Einrichtungen und Ausrüstung



Eine weitere Konstante ist die Modernisierung der Einrichtungen, immer mit dem Ziel, ein angenehmes, einladendes, modernes und vollständig ausgestattetes Umfeld zu bieten. Technologisch gesehen hat das Krankenhaus von Quirónsalud Palmaplanas den ersten 3-Tesla-Magnetresonanztomographen im privaten Gesundheitswesen der Balearen installiert. Die fortschrittlichste diagnostische Ausrüstung mit einem Tunnel, der 10 cm breiter ist als bei den Vorgängermodellen, um die Patientenfreundlichkeit zu verbessern. Es ist technologisch mit Deep Learning - Künstlicher Intelligenz ausgestattet, um Bilder von höchster Qualität und höchster Präzision in der Diagnose zu erhalten.

3-Tesla-Magnetresonanztomograph

Mehr als 50 Eingriffe in der Roboterchirurgie



Die Einführung der robotergestützten Chirurgie in den hochkomplexen Operationssälen der Clínica Rotger bedeutete einen Impuls für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, eine enorme Anziehungskraft für medizinische Talente und die Konzentration der besten Spezialisten des Gesundheitssektors in der Abteilung für robotergestützte Chirurgie von Quirónsalud auf den Balearen. Infolgedessen wurden in etwas mehr als einem Jahr mehr als 50 Operationen mit dem Da Vinci Xi-Roboter durchgeführt, mit hervorragenden Ergebnissen.

Da Vinci Xi Roboter in der Clínica Rotger.

Darunter sind einige Meilensteine für die Gesundheitsversorgung auf den Balearen, wie der erste "robotergestützte Magenbypass", der von den Ärzten José María Muñoz und José Manuel Olea durchgeführt wurde. Die Operation besteht darin, den Magen zu verkleinern und die Nahrung durch den Darm umzuleiten, um die Fettaufnahme zu vermeiden. Das Team der robotergestützten Urologie, bestehend aus den Ärzten Marta de la Cruz, Juan Pablo Burgués, Enrique Pieras und Alfredo Mus, hat radikale Prostatektomien mit Hilfe des Da Vinci Xi Roboters durchgeführt, der bessere Ergebnisse in Bezug auf die Harnkontinenz und den Erhalt der Erektionsfähigkeit bietet.





Die Ärzte Jon Olabe und Javier Olabe im Neurochirurgischen Institut der Clínica Rotger.

Exklusive Zusammenarbeit



Die Ärzte Jon Olabe und Javier Olabe haben sich dem Neurochirurgischen Institut der Clínica Rotger und dem Hospital Quirónsalud Palmaplanas exklusiv angeschlossen. Ein Team mit großer Erfahrung, das stets eine schnelle und präzise Diagnose erstellt. Und eine individuelle Behandlung, die sich der Anwendung der fortschrittlichsten und am wenigsten invasiven Techniken verschrieben hat, wobei stets die neuesten Technologien eingesetzt werden, um die wichtigsten Pathologien der Wirbelsäule, die onkologische Tumorpathologie und die zerebrale Gefäßpathologie zu behandeln.

Ein Projekt der Zugangsmöglichkeit, der Anziehungskraft medizinischer Talente, der ständigen Modernisierung und der Exzellenz in der Pflege

Die digitale Transformation, um für die Patienten zugänglicher zu sein, moderne und erneuerte Einrichtungen, Spitzentechnologie und die Anziehungskraft medizinischer Talente sowie die Ausbildung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sind der Anspruch der Quirónsalud-Krankenhäuser auf den Balearen, den Patienten jeden Tag den besten Service zu bieten und sich laut dem IEH, der jährlich vom Coordenadas-Institut für Governance und angewandte Ökonomie erstellt wird, als die besten privaten Krankenhäuser der Inseln zu positionieren.