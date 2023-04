Die Anerkennung als "Centre of Excellence" bescheinigt Quirónsalud Dental und Dr. Ignacio Ginebreda, dass sie Experten für die "All on 4"-Behandlung sind. Eine dauerhafte prothetische Lösung, die vom ersten Tag an die Lebensqualität von Patienten verbessert, die nicht genügend Knochen haben, um Implantate einsetzen zu können.



Der Status als Nobel Biocare Gold Level Centre of Excellence bedeutet, dass im vergangenen Jahr erfolgreiche Kiefervollversorgungen nach dem "All on 4"-Behandlungskonzept und unter ausschließlicher Verwendung der hochwertigen Materialien des Originalprodukts durchgeführt wurden.



All on 4" ist eine festsitzende prothetische Lösung, die für Patienten ohne Knochen geeignet ist und die Ästhetik und Funktionalität der Zähne vom ersten Tag an verbessert.

Quirónsalud Dental auf den Balearen war das Zentrum, das im letzten Jahr die meisten Fälle behandelt und dokumentiert hat, und führt derzeit die Gruppe der Exzellenzzentren, Kategorie Gold, für die Behandlung "All on 4" auf nationaler Ebene an. Dies bestätigt eine langjährige gute Praxis mit mehr als 700 Patienten, die mit dieser Technik behandelt wurden. Eine originalgetreue Zahnbogenstruktur ohne Transplantate für 4 Implantate, immer von den besten Spezialisten ausgeführt.

Dr. Ignacio Ginebreda zeigt stolz seine Auszeichnung.

Dr. Ignacio Ginebreda, Spezialist bei Quirónsalud Dental auf den Balearen und eine internationale Referenz auf dem Gebiet der Implantologie, sagt: "Für unser gesamtes Team ist es ein Meilenstein, ein "All on 4 Center of Excellence" zu werden. Eine prestigeträchtige Anerkennung und ein großer Ansporn, in der Überzeugung weiterzumachen, dass unsere Arbeit dazu dient, das Leben des Patienten zu verbessern und die Fähigkeit, verlorene Funktionen auszuführen, wiederherzustellen, mit den Garantien, die die beste Technologie bietet, angewandt von Spezialisten mit großer Erfahrung".

Dr. Ginebreda ist hoch qualifiziert und hat seine Ausbildung bei den besten Spezialisten der Welt absolviert. Er ist derzeit internationaler Botschafter und Ausbilder für Nobel Biocare und verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit hochkomplexen Patienten in der oralen Rehabilitation.

Dr. Ginebreda hat einen Abschluss in Zahnmedizin und einen Master von der UIC (Internationale Universität von Barcelona) sowie eine klinische Weiterbildung in Implantologie, Rehabilitation und Oralchirurgie von der University of California, Los Angeles (UCLA).

Dr. Ginebreda hat seine Ausbildung abgeschlossen mit:

- Ein Postgraduiertenstudium und eine klinische Assistenzzeit in Implantologie an der Loma Linda University (Kalifornien).

- Ein Postgraduiertenstudium in Parodontologie an der Universität von Göteborg.

- Ausgezeichnet mit dem Preis für die beste mündliche Kommunikation der American Academy of Dental Implantology im Jahr 2013.

In seiner Tätigkeit in der Rekonstruktion des gesamten Zahnbogens und als chirurgischer Spezialist setzt Dr. Ginebreda auf Techniken, die den Übergang von definitiven Gebissen zu implantatgetragenen Versorgungen erleichtern. Er verfügt außerdem über umfangreiche chirurgische Erfahrung mit Techniken wie Sofortimplantaten, gekippten Implantaten, Sofortbelastung, dem All-on-Four®-Konzept, Jochbeinimplantaten, gelenkter Chirurgie und gelenkter Knochenregeneration.

Quirónsalud Dental ist das einzige Exzellenzzentrum, Kategorie Gold, in der 'All on 4'-Behandlung auf den Balearen und ist die Klinik, die im letzten Jahr die meisten Fälle in Spanien durchgeführt und dokumentiert hat.

All-on 4"-Implantate - eine nutzbringende Technik für viele Patienten

Die "All on 4"-Technik verbessert die Ästhetik und Funktion von Patienten, die vom ersten Tag an ein nahezu normales Leben führen können. Obwohl die Behandlung für Menschen gedacht ist, die über wenig Kieferknochen verfügen und für die andere therapeutische Lösungen nicht in Frage kommen, wird die Technik derzeit bei einer Vielzahl von Patienten angewandt, die zum Beispiel den Einsatz von konventionellem Zahnersatz vermeiden oder sich einer langwierigen Behandlung von mehr als einem Jahr unterziehen möchten. Etwa Patienten, die ihre eigenen Zähne verloren haben oder an einer Parodontitis im Endstadium leiden.

Quirónsalud Dental hat eine Erfolgsbilanz bei der "All on 4"-Endbehandlung vorzuweisen.



Eine festsitzende Prothesenlösung, die bei Patienten ohne Knochen wirksam ist und die Ästhetik und Funktionalität der Zähne vom ersten Tag an verbessert, ausgeführt von den besten Spezialisten, mit lokaler Betäubung und in einer sicheren Krankenhausumgebung. Dies sind die Garantien, die die Zahnkliniken von Quirónsalud auf den Balearen zu einem Exzellenzzentrum für die "All on 4"-Behandlung machen.