Mallorca ist reich an Bergen und Hügeln, von denen aus sich herrliche Panoramablicke genießen lassen, faszinierende Aussichten auf die Ebene, in Täler, auf das Meer. Einige Aussichtspunkte der Insel – auf Spanisch Miradores genannt – haben sich zu regelrechten Klassikern entwickelt.

Ein echtes Highlight ist Sa Foradada an der Westküste zwischen Valldemossa und Sóller und wahrscheinlich einer der besten Plätze auf Mallorca, um Sonnenuntergänge zu genießen. Von einer Plattform aus lässt sich das Meer, der klare Horizont und der berühmte Lochfelsen Sa Foradada bewundern. An der Landstraße zum Kap von Formentor befindet sich der Aussichtspunkt Es Colomer mit Blick auf das Meer und die Steilküste der Serra de Tramuntana. Der Leuchtturm vom Cap Formentor selbst zählt zu den traditionsreichsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Der 22 Meter hohe Turm steht auf einer Klippe 210 Meter über dem Meeresspiegel und bietet eine spektakuläre Aussicht über die See. In der warmen Jahreshälfte ist die Zufahrt zum Kap allerdings eingeschränkt.

Vom Randaberg aus überblickt man fast die gesamte Insel.

Nur wenige Autominuten von Sóller entfernt, befindet sich der Mirador de ses Barques. Von seiner Plattform aus öffnet sich ein Panoramablick auf die Serra de Tramuntana und Port de Sóller. Auf einer Höhe von 543 Metern wiederum liegt der Aussichtspunkt des Cura-Klosters auf dem Randa-Berg bei Algaida. Von hier aus lässt sich nahezu der gesamte Tramuntana-Gebirgszug betrachten. Vom Puig de Santa Magdalena bei Inca überblickt man den Inselnorden, vom 408 Meter hohen Burgberg von Santueri bei Felanitx die Ostküste Mallorcas.

Einen der besten Aussichten in Palma über den Hafen und die Stadt genießt man vom Schloss Castell de Bellver, erreichbar mit Auto, Bus oder zu Fuß.