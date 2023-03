Der deutsche Hotelier Harald Strombeck, der in Can Picafort im Norden von Mallorca mehrere Hotels leitet, sieht ungeachtet der positiven Prognosen für die anstehende Tourismussaison noch großen Nachfragebedarf bei Familienurlauben, also gemeinsamen Ferien von Eltern und ihren Kindern. „Da hängen die Buchungen noch etwas durch“, sagte Strombeck am Mittwoch auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) gegenüber dem Mallorca Magazin.

Nach den Worten des Hoteliers, der seit fast 40 Jahren jedes Jahr im März zur ITB fährt, laufen alle anderen touristischen Nachfragen sehr positiv. Das gelte für Individual- und Alleinreisende, Paare ohne Kinder, Gruppenreisen, Seniorenreisen. „Nur bei den Familien mache ich mir so meine Gedanken“, sagte Strombeck. Als “Ursache für die Buchungszurückhaltung machte der Reiseexperte die Inflation und die hohen Energiekosten aus. Ähnliche Nachrichten Armengol über deutsche Urlauber: "Uns verbinden Jahrzehnte der gemeinsamen Geschichte" Mallorca-Urlaub 2023: Pauschalreisen und All-Inclusive sind wieder voll im Kommen „Familien, die bisher vielleicht 200 Euro für Heizkosten zahlten, müssen nun bis zu 1000 Euro ausgeben. Das sind 800 Euro mehr, und das über sieben kalte Wintermonate. Da ist das Geld für den Urlaub futsch!“, rechnete Strombeck vor. Hinzu komme, dass selbst Familien mit höheren Einkommen verunsichert seien, ob sie sich die gemeinsamen Ferien leisten können. Von daher resultiere die derzeit ausgewiesene Buchungsflaute. „Bei Familien rechne ich in diesem Jahr mit einem sehr starken Last-Minute-Geschäft“, fasste Strombeck seine Einschätzung zusammen. In allen anderen Bereichen liefen die Buchungen bestens ein, so Strombeck. Insbesondere Juli und August seien sehr gut nachgefragt. Die Häuser des Hoteliers im Inselnorden werden Ende April in den diesjährigen Betrieb starten.