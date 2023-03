Lange galt Ibiza als spanischer Hotspot der Reichen und Schönen, doch auch Mallorca lässt das Herz vieler Promis höherschlagen

Die international prominenteste Person der Insel ist Rafael Nadal. Der gebürtige Mallorquiner ist seiner Heimat treu geblieben und betreibt an seinem Geburtsort Manacor ein internationales Internat mit Tennisakademie. Mit seiner Frau Maria Perelló und seinem 2022 geborenen Sohn Rafael lebt „Rafa” in einer stattlichen Villa in Porto Cristo. Ein anderer mit der Insel verbundene Tennisspieler ist Boris Becker, der lange eine Villa bei Artà besaß. Nach Insolvenz und Gefängnisaufenthalt in Hamburg, hat er angekündigt, wieder auf seine Lieblingsinsel reisen zu wollen.

Rafael Nadal (2. von links) mit Freunden beim Wandern auf Mallorca.

Viele weitere deutsche Stars wie der Fußballer Robert Lewandowski schätzen das milde Klima und die gehobenen Immobilien, die überall auf der Insel traumhafte Ausblicke in absoluter Abgeschiedenheit garantieren. 2021 hat sich der Weltfußballer eine großzügige Villa in Calvià im Südwesten zugelegt. Toni Kroos und Mario Götze besitzen schon seit längerem eine Immobilie

Robert Lewandowski mit Frau Anna beim Sparziergang durch Valldemossa.

Ein weiterer Mallorca-Fan ist Til Schweiger, er bewohnt seit fast zehn Jahren eine alte Finca in Establiments am Fuß der Tramuntana – idealer Rückzugsort aus dem hektischen Alltag.

Hollywood-Größen wissen das Eiland ebenfalls zu schätzen, allen voran Michael Douglas, der schon seit 1990 das Anwesen S’Estaca bei Valldemossa besitzt, wo er viel Zeit mit seiner jetzigen Frau Catherine Zeta-Jones verbringt. Andere kommen zum Filmen und sind ganz begeistert: Nicole Kidman etwa postete im Januar dieses Jahres, als sie sich für Dreharbeiten auf Mallorca aufhielt, sie habe sich „in die Insel verliebt.” Beim Besuch in Valldemossa konnte sie fast unbemerkt die malerischen Gassen durchschreiten. Auch ihre Filmpartner Morgen Freeman und Zoe Saldana waren von Landschaft, Licht und der Gastronomie beeindruckt.

Nicole Kidman während eines Drehs auf Mallorca.

Die Königsfamilie kommt traditionell jedes Jahr an Ostern und im August nach Mallorca. Dann wohnt sie in ihrer weitläufigen Sommerresidenz, dem Marivent-Palast in Cala Major bei Palma. Neben politischen Verpflichtungen nimmt Felipe VI. jedes Jahr an der internationalen Segelregatta Copa del Rey teil. Segeln gelernt hat er übrigens im Segelclub Port Calanova in San Agustí. Währenddessen kann man Königin Letizia mit Kindern und Schwiegermutter beim Shoppen in Palma oder auch bei Besichtigungstouren auf der Insel antreffen.