Auch die Verantwortlichen von Viva Hotels blicken voller Zuversicht auf die anstehende Sommersaison auf Mallorca. Die Hotelkette war auf der an diesem Donnerstag in Berlin zu Ende gehenden Reisebörse ITB unter anderem mit CEO Xavier Catalá und Verkaufsdirektor Guillermo Mercadal vertreten. Das mallorquinische Unternehmen mit seinen sechs Häusern auf der Insel will seinen Fokus künftig verstärkt auf Nachhaltigkeit legen. So wird unter anderem der Plastikverbrauch reduziert und auf erneuerbare Energien gesetzt.

Viva Hotels ist seit über 20 Jahren auf dem Markt auf den Balearen präsent. Es betreibt Hotels, in denen man sich speziell Familien widmen, Hotels für Sportler und Hotels für das allgemeine Publikum. Aber zu der Kette gehören auch die Hotels Viva Adults Only, die einen Service nur für Erwachsene anbieten. Ähnliche Nachrichten Der Tourismus der Zukunft ist nachhaltig Prominente Gäste: Hollywoodstars, Sportler und der König kommen immer wieder Die Gruppe war 1998 von Pedro Pascual (1947-2023) und Bartolomé Plomer gegründet worden. 2016 erfolgte die freundschaftliche Trennung und die Aufspaltung. Nach 25 Jahren gingen die Partner getrennte Wege. Pascual firmierte weiter unter dem Markennamen Viva, Plomer machte mit seinen "Zafiro"-Hotels weiter.