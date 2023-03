Mallorca im Frühling – die beste Zeit zum Wandern

Frühling auf Mallorca bedeutet für mich vor allem eines: endlich wieder wandern gehen zu können! Gibt es doch wirklich nichts Schöneres, als hautnah mitzuerleben, wie die Natur zu dieser Jahreszeit an allen Ecken und Enden neue Blüten treibt … ein echtes Schauspiel für die Sinne!

Wer jetzt Lust auf eine Frühlingswanderung bekommen hat, dem kann geholfen werden – mit einer wunderschönen Wandertour zum Puig de Santa Eugènia…

Oster-Wanderung zum Kreuz des heiligen Herzens

Traditionell wird die Wandersaison von mir an Ostern mit einer Tour zum „Creu del Sagrat Cor“ (Kreuz des heiligen Herzens) eingeläutet, das hoch oben auf dem Hausberg von Santa Eugènia throhnt. Die leichte, auch für Anfänger geeignete Wanderung startet mitten im beschaulichen Örtchen Santa Eugènia, circa 12 Kilometer nordöstlich von Palma.

Los geht’s dabei am markanten Wasserspeicher "S’Aljub", der sich unübersehbar etwa 500 Meter hinter der Ortseinfahrt auf der linken Seite der Durchgangsstraße Ma-3040 befindet. Nun heißt es, nur kurz die Straße zu überqueren, und in die gegenüber liegende Carrer Major einzubiegen. Diese führt immer bergauf geradezu in Richtung Ortsmitte und vorbei an der hübschen Plaza Bernat. Ab jetzt gilt es, den „Es Puig“-Hinweisschildern zu folgen, die einem den Weg Richtung Hausberg weisen: Über die Cami des Puig gelangt man so auf die schmalere Cami Ca’n Canto.

Von nun an ist es wichtig, immer nach einem roten Punkt Ausschau zu halten, der die weitere Strecke markiert. Dieser ist mal auf eine Trockensteinmauer, dann wieder auf einen Holzpfahl oder einen Stein am Wegesrand aufgesprüht. Also: Immer schön die Augen aufhalten!

Nach einer knappen Viertelstunde endet der bis dorthin gut asphaltierte Weg an einer Feuerstätte aus kreisförmig übereinandergeschichteten Steinen. Nun gilt es, scharf nach links auf einen wirklich ziemlich steinig-staubigen Schotterweg abzubiegen und diesen schnurstracks bergauf zu kraxeln.



Kleiner Tipp: Wer Wanderstöcke mithat, ist klar im Vorteil. ;-)

Den intensiven Duft der letzten noch blühenden Mandelbäume in der Nase, geht‘s von nun an den steilen Berghang hinauf. Das von der Sonne beschienene Steinkreuz des Puig de Eugènia immer vor Augen …

Kurioser Fund in 235 Metern Höhe

Kurz vor dem Ziel, auf einer Bergkuppe in 235 Metern Höhe, wartet dann noch eine ganz besondere Überraschung: ein ufoartiges, mit Grafitti verziertes graues Blechmonstrum! Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Kuriosum als Schiffswrack, das – aus welchen Gründen auch immer – irgendwann hierhergelangt und von seinem ursprünglichen Besitzer offensichtlich bisher noch nicht abgeholt wurde.

Nach diesem amüsanten Zwischenstopp geht’s unterhalb des Wracks schließlich links ab in einen holprigen Trampelpfad. Jetzt nur noch die letzten Minuten über Stock und Stein und das Ziel ist erreicht: der 245 Meter hohe Puig de Santa Eugènia mit dem sogenannten Monument del Sagrat Cor – einem gewaltigen weißen Steinkreuz, das dem berühmten Madrider „Sagrat Cor del Cerro de los Ángeles“ nachempfunden sein soll!

Wer einmal von hier oben den fantastischen Panoramablick über die weite Ebene der Pla de Mallorca und das dahinter liegende Tramuntana-Gebirge genossen hat, wird wie ich garantiert immer wiederkommen. Bei guter Sicht lässt es sich mit bloßem Auge vierzig Kilometer weit bis zur Bucht von Alcúdia blicken – so geht Wanderglück auf Mallorca!

WICHTIG: Bitte auf festes Schuhzeug mit einer guten Profilsohle bzw. Wanderstiefel achten: Das Laufen auf den Schotterpisten kann hier sonst schnell zur ungewollten Rutschpartie werden!

In diesem Sinne: Frohes Wandern und schöne Ostern!





Die Autorin ist Gründerin und Betreiberin des Inselblogs

VIVA MALLORCA!

Sie lebt in Hamburg und Palma de Mallorca.