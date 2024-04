Auf Mallorca ist es für den Monat April ungewöhnlich kalt geworden. In der Nacht zum Montag sackte das Quecksilber im Tramuntana-Gebirge auf 3,1 Grad. Woanders waren die Temperaturen nicht so frostig, aber einstellig, etwa in Manacor bei 8 Grad, in Porreres bei 7,4 Grad, in Sineu bei 7,8 Grad und am Kap Blanc bei 8,2 Grad. Am Tag wurden lediglich allerhöchstens 15 Grad erreicht.

Es regnete parallel dazu örtlich recht ergiebig, und das in Form von Sprühregen: In Porreres und Sineu kamen 6,8 Liter auf den Quadratmeter zusammen, am Kloster Lluc 8,6 Liter, in Binissalem 5,2 Liter, Banyalbufar 6,4 Liter und in Muro 5 Liter. Der Regen sollte bereits im Verlauf des Dienstags aufhören, am Mittwoch wird es bei ebenfalls lediglich allerhöchstens 17 Grad immerhin sonnig. Danach sollen die Temperaturen wieder leicht steigen, und zwar auf 20 bis 21 Grad. Trocken bleibt es laut dem Wetterdienst Aemet nur bis zum Wochenende. Dann námlich nimmt ein weiteres Tiefdruckgbiet mit Regen Kurs auf Mallorca, die Temperaturen sacken aber nichtr mehr so in den Keller. Größere Temperaturschwankungen kommen im April auf Mallorca wie auch in Mitteleuropa mitunter vor. Die Lage stabilisiert sich normalerweise im Mai, wenn es immer wärmer wird und man ohne Probleme im Meer baden kann. In der ersten April-Hälfte waren die Temperaturen auf Mallorca mit zeitweise 30 Grad ungewöhnlich warm.