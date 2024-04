Der Mittelmeer-Winter ist wieder nach Mallorca zurückgekehrt, und dies mit dunklen Wolken und niedrigen Temperaturen. Bereits in der Nacht zum Sonntag, als es noch nicht bewölkt war, waren die Werte vielerorts einstellig: In Escorca und an der Balearen-Universität wurden nur 4,7 Grad gemessen, am Kloster Lluc 5,9, in Campos 5,2 Grad und in Calvià 6,7 Grad.

Die kalte Schmuddelperiode wird der Insel noch einige Tage erhalten bleiben, und zwar mit zeitweiligem Niederschlag bis zum Mittwochvormittag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. Die 17 Grad werden laut dem Wetterdienst Aemet bis dahin nicht überschritten. Erst danach soll es sich endlich wieder aufhellen, dann werden wieder Werte über 20 Grad erwartet. Das derzeit ausgesprochen unschöne Wetter korreliert mit der derzeitigen Situation in Deutschland: Dort schneite es in der Nacht von Samstag auf Sonntag örtlich heftig, die Temperaturen unterschritten den Gefrierpunkt. Größere Temperaturschwankungen kommen im April auf Mallorca wie auch in Mitteleuropa mitunter vor. Die Lage stabilisiert sich normalerweise im Mai, wenn es immer wärmer wird und man ohne Probleme im Meer baden kann. In der ersten April-Hälfte waren die Temperaturen auf Mallorca mit zeitweise 30 Grad ungewöhnlich warm.