Nach mehreren sonnigen, aber nicht allzu warmen Tagen nimmt das nächste Tiefdruckgebiet Kurs auf Mallorca. Bereits am Montag trübt es sich laut der Vorhersage von Aemet ein, aus den dichten Wolken können am Nachmittag Regentropfen fallen und Blitze zucken. Einher geht das Ganze mit einem immer stärker werdenden Wind aus dem Nordosten.

Die Temperaturen sinken von immerhin noch 23 Grad am Sonntag auf lediglich noch sehr frische 16 Grad. Am Dienstag wird es sogar noch nasser, oberhalb von 1000 Metern ist Schneefall nicht ausgeschlossen. Es bleibt kühl, 17 Grad werden nicht überschritten, der Wind weht allerdings nicht mehr so stark wie am Montag.

Schön soll es erst wieder am Mittwoch werden, und dann wird damit gerechnet, dass eine länger anhaltende angenehm-sonnige und warme Phase einzug hält. Die Werte sollen dann örtlich über die 23 bis 24 Grad steigen.

Der Samstag fiel – von örtlich böigem wind abgesehen – ausgesprochen schön auf Mallorca aus: Am wärmsten war es mit 22,5 Grad in Llucmajor, Porreres und Binissalem. Auf Rang 2 folgen Campos (22,4 Grad) vor Manacor (20,8), dem Kap Blanc (20,7) und Sineu (20,4 Grad).