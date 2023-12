Konzertkritik: Entfesseltes Grauen im Trui Teatre

Wie geht Mozart im 21.Jahrhundert? Seit die Vertreter der „historisch informierten“ Aufführungspraxis ihm jeden Anflug von Gefälligkeit und kulinarischem Wohlklang auszutreiben versuchen und ihn gnadenlos analytisch, aufgeraut und mit allen Ecken und Kanten exekutieren, scheiden sich an dieser Frage die Geister. Und jeder Dirigent muss sie für sich entscheiden. Pablo González führte gestern Abend im Trui Teatre die Sinfonie Nr.31 auf, die nach ihrem Entstehungsort „Pariser Sinfonie“ genannt wird. Mozart wollte mit dieser Sinfonie das Pariser Publikum für sich gewinnen. Dazu wählte er die größte Besetzung, für die er je geschrieben hatte. Keine Frage, da darf man auch heute noch ein wenig auf die Pauke hauen.

Und das tat González denn auch. Mit raffinierten Crescendi (das erste ließ gleich im dritten Takt bei den aufsteigenden Sechzehnteln aufhorchen) versuchte er die Dramaturgie des ersten Satzes aufzupeppen. Mit suggestiven, etwas zackigen Bewegungen kitzelte er eine Steigerung nach der anderen aus dem Orchester heraus, immer mehr das Rhythmische als das Melodische im Fokus. Aber alles klang ein wenig fahl, auf Vibrato, das Farbe und Fülle ins Spiel gebracht hätte, verzichtete er konsequent. Und verhinderte damit den Wohlfühleffekt, wie ihn beispielsweise die London Mozart Players so unnachahmlich auf die Bühne zaubern. Vor allem im Andante hätte man sich etwas mehr Verbindlichkeit gewünscht, mehr Sinnlichkeit, in der man hätte schwelgen können. So blieb die Aufführung bei allem Temperament, das González in sein Dirigat investierte, merkwürdig distanziert und asketisch-intellektuell. Auch der Überraschungseffekt im Finale (Takt 9), der beim Premierenpublikum seinerzeit spontanen Beifall ausgelöst hatte, verpuffte ungenutzt. – Nach 18 Minuten wurde man in die Pause entlassen und hatte ein wenig den Eindruck, der Mozart habe nur zum „Warmspielen“ für den Berlioz gedient.